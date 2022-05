Fallece Colin Cantwell, diseñador de las naves de Star Wars

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- El hombre que diseñó las naves espaciales en las películas de “Star Wars”, Colin Cantwell, murió a los 90 años.

The Hollywood Reporter informó este domingo que Sierra Dall, la pareja de Cantwell, confirmó que murió en su casa en Colorado el sábado.

Cantwell diseñó los prototipos para el caza estelar X-wing, el caza TIE y la Estrella de la Muerte.

También trabajó en películas como “2001: A Space Odyssey”, “Close Encounters of the Third Kind” y “WarGames”. Cantwell también escribió dos novelas de ciencia ficción.

Este artista nació en San Francisco en 1932. Antes de trabajar en películas de Hollywood , Cantwell asistió a la Universidad de California en Los Ángeles, donde obtuvo una licenciatura en animación. También asistió a la Escuela de Arquitectura de Frank Lloyd Wright.

Con información de Latinus