Extraoficial: Tras tres años, renuncia Fiscal Anticorrupción, sin resultados

Colima.- Luego de poco más de tres años de permanecer en el cargo, «sin resultado visibles y concretos», trascendió este día que el Fiscal Anticorrupción del Estado, Héctor Francisco Álvarez de la Paz, «ha renunciado al cargo».



El Fiscal Anticorrupción del Estado había sido convocado, sin fecha precisa, a comparecer ante los integrantes de la Sexagésima Legislatura Local «con la finalidad de conocer las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo durante estos tres años de gestión».



Esta invitación a Héctor Francisco Álvarez de la Paz, fue propuesta por el Coordinador de la Fracción del PRI en la Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, y aprobada por unanimidad de los diputados.



El Fiscal Anticorrupción había sido invitado a comparecer para el informe al Congreso del Estado sobre su gestión al frente de la fiscalía.



El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Héctor Magaña Lara, quien en el Punto de Acuerdo presentado señaló que los integrantes del grupo parlamentario del PRI, “nos hemos comprometido a no ser comparsas ni tapadera de nadie, así lo hemos dejado bien claro en la agenda legislativa que ya presentamos a esta soberanía y nuestro compromiso con el pueblo de Colima es el mismo, defender sus intereses y ser transparentes en nuestro quehacer como sus representantes”.



Indicó que tienen conocimiento de que se han presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, cuyo titular es Héctor Francisco Álvarez de la Paz, “quien fue nombrado por la Quincuagésima Octava Legislatura el día 5 de septiembre de 2018, para ocupar dicho cargo por seis años, aún le quedan tres”.



Sin embargo, dijo el priista, “en este tiempo no he escuchado ni he visto notas en los medios de comunicación que ya se judializó una carpeta de investigación por actos relacionados con la corrupción, que se ha logrado alguna sentencia condenatoria; nada, parece que no existe esa Fiscalía, y creo que es necesario que su titular nos explique qué ha hecho en estos tres años”.



Precisó que es necesario que les diga cómo funciona, “que nos diga cuántos expedientes se han iniciado, y sobre todo, que nos explique porque tanta indolencia en su labor de investigación; es por ello que, con fundamento en el Artículo 203, fracciones III y IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se cita al licenciado Héctor Francisco Álvarez de la Paz, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, para que comparezca a reunión de trabajo con quienes integramos esta legislatura”.



En la exposición de motivos, Magaña Lara dijo que una vez que la Comisión de Hacienda dictaminó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 presentada por el extitular del Gobierno del estado, “la cual, dicho sea de paso, nos la heredó la anterior Legislatura, no le quisieron entrar al tema, ya que el día 29 de septiembre aprobaron la mayoría de las cuentas públicas de distintos entes de gobierno y organismos autónomos y solo les faltó la del Gobierno del estado, ojalá que las y los diputados que integraron esa legislatura, la Quincuagésima Novena, nos pudieran explicar por qué dejaron un tema tan importante en la congeladora”.



Es de mencionar que el punto de acuerdo fue aprobado por la mayoría de diputados, sin embargo nunca se estableció fecha para la reunión entre diputados locales y ahora ex Fiscal Anticorrupción del Estado.

