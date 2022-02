Extorsionadores aprovechan violencia y amenazan a colimenses pidiéndoles ‘apoyo’

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El incremento de la violencia y la disputa territorial de cárteles del crimen organizado en Colima es aprovechado por extorsionadores, quienes vía telefónica amenazan a la sociedad con el fin de conseguir dinero.

“Ya los tenemos bien ubicados, tenemos a mi gente afuera de sus casas esperando que terminemos la llamada, ya sea por la vía pacífica o de violencia ¿va a colaborar o quiere problemas?”, amenaza el extorsionador a una persona.

El sujeto quien marca de un teléfono con lada de Zacatecas (433) añadió:

“Se les pide apoyo económico por primera y última vez por los 7 años que estaré a cargo de la plaza. Quiero que colaboren de buena manera para que se pueda respirar en saldos blancos y dejarla en paz a usted y su familia, igual y usted no cuenta con los 40 mil pesos que le he venido pidiendo a todos os negocios de la región, pero aquí quiero ver la disponibilidad de su parte para no tocarla a usted y su familia. Con cuánto cuenta usted en estos momento a la mano”.

La persona, a quien buscaron extorsionar, hizo el llamado a la población colimense a que no caigan en las redes de los extorsionadores, ya que en muchas ocasiones al verse hostigados dan nombre personales o familiares, volviéndose vulnerables.