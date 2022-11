Expone rector cualidades para sobrellevar escenarios complejos

*Christian Torres Ortiz dijo a estudiantes de Pedagogía que desde hace más de una década los recursos a las instituciones se reducen, mientras que las matrículas no dejan de crecer, al igual que los conflictos globales, las guerras y la inseguridad.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este viernes el rector de la Universidad de Colima, Christian Torres Ortiz Zermeño, impartió a estudiantes de la Facultad de Pedagogía la conferencia: “Competencias de liderazgo en instituciones educativas”, en la que compartió, desde su experiencia, cómo afrontar los retos que se presentan en las instituciones.

De acuerdo con el rector, en los entornos educativos públicos y privados predomina un entorno VICA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad), ejemplo de ello es que cada año, desde hace más de una década, los recursos a las instituciones se reducen mientras que las matrículas no dejan de crecer.

Además, dijo, están los conflictos globales, las ideologías, los conflictos bélicos y las situaciones que se viven en el país como la inseguridad y sismos, entre otros aspectos; “estamos parados en un escenario así, casi de manera cíclica y éste es el escenario en el que debemos trabajar”.

A los estudiantes les dijo que cuando se integren a un ambiente laboral, éste deberá ser lo más saludable posible, ello les permitirá alcanzar objetivos y metas, “ya que de lo contrario será muy muy complicado que la gente se involucre; esto debe ser una aspiración en cualquier ambiente laboral”.

Compartió que la incertidumbre creada por entornos VICA genera estrés y cuando esto sucede, “una persona así no produce igual porque se enferma y eso trae otro tipo de dificultades”, de ahí que compartió varios aspectos que pueden, desde su experiencia, ayudar a que se tenga un ambiente laboral saludable.

Resolver los conflictos y el respeto, dijo, será la opción para mantener un ambiente saludable, sobre todo porque la gente trabaja mejor cuando está contenta y satisfecha; en este caso no sólo se trata de dinero, sino de escuchar a las personas, de reconocerlas, con lo que además se pueden cumplir los objetivos y metas.

“Entiendo -agregó- que es difícil ponerse de acuerdo; hay conductas que no lo hacen sencillo, pero es importante llegar a acuerdos, porque tenemos dos opciones: o me quejo y no hago nada o resuelvo un problema que puede escalar; todo se resume en ser claros y honestos”.

Para el rector, la disciplina es un factor importante, “una persona puede tener talento, pero si no es disciplinada no logrará sus metas”, a ello se suman la creatividad, capacitación y conciencia global; estos tres aspectos, dijo, son fundamentales para seguir desarrollando el talento y el crecimiento personal.

Cuando egresen, les comentó, “van a necesitar capacitarse constantemente, ello les permitirá ser mejores en sus campos de trabajo, porque hay dos cosas que demanda el mundo laboral: ser mejores en la profesión y manejar una segunda lengua”. Este último, aseguró, les abrirá muchas puertas.