Experto universitario actualiza a grupo de abogados en materia fiscal

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para el Dr. Pedro Flores García, experto en el tema fiscal y director de la Facultad de Contabilidad y Administración del campus Colima, en el tema del pago de impuestos o tributos es mejor contar con el apoyo de un experto, ya que en México, por ejemplo, cada año se modifica la miscelánea fiscal para adaptarse a las nuevas necesidades y valores de la sociedad.

Este profesor-investigador de la Universidad de Colima fue invitado hace unos días, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impartir uno de cuatro módulos del Seminario de Actualización en Materia Tributaria, que tuvo como fin analizar las tres fases que engloban la materia fiscal en México: La determinación de las contribuciones, La fiscalización por parte de las autoridades y los Medios de impugnación en materia fiscal ante los órganos jurisdiccionales (Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Poder Judicial de la Federación).

En este sentido, los módulos del seminario, en el que participaron alrededor de 140 profesionistas, la mayoría abogados, fueron los siguientes: La determinación de las contribuciones (que fue el tema que le correspondió a él), Facultades de Fiscalización de las autoridades, Proceso contencioso administrativo – juicio de nulidad y el Proceso de amparo fiscal -amparo indirecto y amparo directo.

Los abogados, sobre todo, pero también los contadores y las y los informáticos, dijo, deben estar actualizados todo el tiempo, más ahora que hay negocios por internet y que las tecnologías del Estado permiten recaudar impuestos de manera más eficiente, porque no sólo puede tener información de lo que ocurre en el país sino que cruza información con otras naciones.

La globalización, dijo en entrevista, “no sólo ha sido económica sino también tributaria; nuestro sistema es parte de un contexto internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que México forma parte desde el 2000, emite por ejemplo 40 recomendaciones, de la cuales muchas ya estamos cumpliendo y son las que se vienen incorporando a nuestro texto tributario”

Además, comentó, “los modelos de negocios han cambiado; ya no es posible hablar sólo de tributación en un espacio físico, sino que los negocios cambian a modelos digitales: hoy ya no hay barreras para hacer un negocio y el Estado mexicano se ha tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias”.

Por último, dijo que la materia tributaria “es de las que más cambian, porque se tiene que adaptar a las circunstancias que vive el país. La constante es el cambio, porque las necesidades de la sociedad crecen y se modifican los hábitos de consumo, además de que el dinero no alcanza en ninguna parte del mundo. Eso obliga al especialista a estar al tanto de dichos cambios, que ocurren cada año o incluso durante el mismo año”.

Por eso, ante la disyuntiva de presentar una declaración de impuestos, sobre todo si se es un contribuyente independiente y no asalariado, recomendó consultar a un especialista o bien a un experto o experta del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que por ley debe dar información y orientación gratuita, incluso vía telefónica.

Lo importante, finalizó, es no perder de vista estos elementos: quién es el sujeto que va a declarar, cuál es el objeto del impuesto, cuál es la base de dicho impuesto, la tarifa y la época del pago; “un especialista podrá determinar si un ingreso específico debe pagar o no impuestos. La idea es no tenerle miedo al fisco, porque así no se gana nada, al contrario, se pierde. Es mejor acercarse a un especialista”.