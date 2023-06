¡Éxito total! El Festival de San Pedrito logró la participación de 230 deportistas

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- El Festival de San Pedrito, organizado por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Prevención Social del delito y Policía Vial, logró su principal objetivo de convocar a los deportistas, propiciar el encuentro de las personas en sana convivencia y contribuir en la recuperación del tejido social, a través de la recuperación de espacios públicos de la Playa de San Pedrito.

Esta justa deportiva duró 2 días y contó con la participación de 230 deportistas en 6 Torneos, 16 Categorías y un concurso de Baile. Entregando una bolsa de 124 mil 700 pesos en premios.

La Presidenta Municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, agradeció a todas las personas que participaron y acudieron a disfrutar del Festival y los invitó a seguirse apropiando de los espacios públicos a través de actividades positivas en caminadas a pacificar al municipio. La alcaldesa encabezó la ceremonia de premiación en compañía del Capitán Fernando Winfield Torres, Director de General de Seguridad Pública y Policía Vial; Martha Zepeda, Secretaria del Ayuntamiento; Carmen Galindo, Directora de Prevención del Delito; Nora Sepúlveda, Directora General de Desarrollo Económico y Turístico y Verónica Vicente, Directora del Instituto Municipal de Deporte.

Los ganadores son:

Torneo de Volibol categoría Segunda Con Refuerzo Rama Femenil, con la participación de 10 equipos, coordinados por el entrenador Juventino Torres Torres.

Tercer Lugar, Águilas 2; Segundo Lugar, Ámbar; Primer Lugar, Águilas 1. Haciéndose acreedoras a: 2 mil, 4 mil y 6 mil pesos en efectivo más trofeo y balón profesional.

Torneo De Volibol categoría Segunda Con Refuerzo Rama Varonil, con la participación de 11 equipos coordinados por el entrenador Noé Ramírez. Los ganadores son: Tercer Lugar, Diablos; Segundo Lugar, Chiquis; y Tercer Lugar los Penosos. Recibieron: 2 mil, 4 mil y 6 mil pesos en efectivo más trofeo y balón profesional.

Torneo De Volibol categoría Cuadrangular Rama Femenil 4 equipos participantes coordinados por el entrenador Alfredo Ochoa, resultando ganadoras Águilas GL, obteniendo un premio económico de 6 mil pesos, trofeo y balón profesional.

En la Regata de Kayaks 5km, en la categoría Surfsky y Recreativo, fue coordinado por Club Surfsky y Paddle Colima y contó con 21 participantes. El 1er Lugar Categoría Kayak Surfsky Individual lo obtuvo Sidney Nathan González Rangel, recibiendo 4 mil pesos en efectivo y un bonito trofeo. El 1er lugar de la categoría Kayak Recreativo Individual, lo obtuvo Elizabeth Cruz, quien recibió un incentivo económico de 4 mil pesos y un trofeo. El 1er Lugar de Kayak Doble lo obtuvieron Antonio Correa López y el Contralmirante Héctor Capetillo López, quienes también recibieron 4 mil pesos en efectivo y un trofeo.

Torneo de Pesca Recreativa en Kayak, categoría Libre coordinado por el Club de Pescadores Colima. Los ganadores fueron: Tercer Lugar Brandon Morales Montes con un Barrilete de 2.800 Kg; Segundo Lugar Néstor Sandoval Rosas, con un Jurel de 6.700 Kg y el 1er Lugar fue para Óscar Sánchez Méndez con un Pámpano de 7.400 Kg

Torneo de Futbol Playero categoría Libre Rama Femenil, con la participación de 13 equipos, coordinados por la maestra Clara Inés Jaimes Domínguez. El Tercer Lugar fue para el equipo Emiliano Zapata «El Ranchito»; Segundo Lugar para Las Panteras Rosas; y el Primer Lugar fue conquistado por el equipo Sao Paulo. Haciéndose acreedoras a: 2 mil, 4 mil y 6 mil pesos en efectivo más trofeo y balón profesional.

Torneo de Futbol Playero Categoría Libre Varonil, con la participación de 9 equipos coordinados por el maestro Jorge Morfín. El equipo ganador del tercer lugar fue Bellavista; Segundo lugar, El Barrio y Primer Lugar Real Cetis. Recibieron respectivamente: 2 mil, 4 mil y 6 mil pesos en efectivo más trofeo y balón profesional.

Torneo De Ajedrez en la categoría Libre Sub 14 con 11 participantes, actividad coordinada con el Campeón Nacional, Giovanni Bravo. El Tercer Lugar Héctor Rodrigo Murillo Bernal; Segundo Lugar, Denis Isai Ocaña Rojo y Primer Lugar, Gael Mauricio Murillo Bernal. Obteniendo respectivamente premios económicos de 400, 700 y 1 mil pesos y tablero de ajedrez.

Torneo de Ajedrez en la categoría Libre Sub 18, con 14 participantes. El Tercer Lugar lo obtuvo Christian Bravo Sandoval, Segundo Lugar, Alejandro Pérez Ponce y Primer Lugar Jesús García Palacios. Recibieron respectivamente premios económicos de 400, 700 y 1 mil pesos y tablero de ajedrez.

Torneo De Ajedrez categoría Libre. Tercer Lugar: Jesús Alonso Maldonado Machuca. Segundo lugar: Jesús Rafik Figueroa Medrano. Primer Lugar, Mario Brust Miramontes. Con premios económicos de 1 mil, 1 mil 500 y 2 mil pesos, además de tableros de Ajedrez.

Carrera Sup Paddle Board 4km, con 10 participantes, coordinados por Club Surfsky y Paddle Colima. 1er Lugar de la categoría All Around Varonil, Alí Alcaraz. 1er Lugar en la categoría All Around Femenil, Angélica Martínez. 1er Lugar categoría Race Open Mixto, Alí Alcaraz.

Ali Alcaraz. Recibieron un premio en efectivo de 4 mil pesos y un hermoso trofeo.

Por primera vez en el Festival de San Pedrito, se llevó a cabo un concurrido concurso de baile -Salsa cubana- coordinado por María de los Ángeles Reyes y Dayrne Portuondo, en la categoría Infantil se contó con la participación de 7 parejas. Las ganadoras son: Tercer Lugar, Alix Mariana Martinez y Dylan Contreras Bello; Segundo Lugar, Ariana Neria Ramírez y Kevin Alejandro Ruiz Campos; Primer Lugar, Astrid Carolina Abarca Virela y Aarón Sebastián Martínez Tapia. Los ganadores recibieron 1 mil, 2 mil y 4 mil pesos en efectivo, respectivamente y trofeo.

Concurso de baile -Salsa cubana- en la categoría Adultos. 10 parejas participantes. Los ganadores del Tercer Lugar son Juan Pablo Gaytán y Tania Moreno; Segundo Lugar la pareja conformada por Mildred Joffre Ramos y Eduardo Guadalupe; el Primer Lugar lo obtuvo Manuel Alejandro Moreno Ambriz y Cinthya Yareli Larios Valadez. Los premios en efectivo fueron 2 mil, 4 mil y 6 mil pesos, además de un bello trofeo.

Cabe destacar que la pareja 8 fue ovacionada, debido al esfuerzo y simpatía. El caballero en silla de ruedas y su pareja, bailaron y conquistaron el corazón del público, por la que la presidenta, Griselda Martínez, les dará como premio especial, una silla de ruedas especial para baile, para que continúen con esta actividad.