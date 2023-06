Entrega el Congreso el Premio Estatal del Medio Ambiente 2023

*En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. *En México aún no contamos con una cultura tan desarrollada en cuidado y prevención del daño medioambiental, afirma la diputada del PVEM Sandra Patricia Ceballos.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este lunes, en sesión solemne, la Sexagésima Legislatura del Estado de Colima hizo entrega del Primer Premio Estatal Ciudadano del Medio Ambiente 2023, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este día.

La entrega de estos galardones se realizó en sesión solemne de la Legislatura Local, con la presencia de Angélica Lizeth Jiménez Hernández, Directora general del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, en representación Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora del Estado, y la Magistrada María Luisa Ruíz Corona, representante del Poder Judicial.

Los ganadores del Premio del Medio Ambiente 2023, en su primera edición, fue para Luis Enrique Jiménez Campos, por su proyecto destacado denominado “Colectivo Jardines de la Lluvia” y el cual fue dentro de la categoría de “Biodiversidad”.

En la categoría de “Aire limpio”, a la Asociación Civil Colima Sostenible A.C. por su proyecto “Aire Limpio para Manzanillo”.

En la categoría de “Investigación” a José Manuel Palma García y Elvira Silva Jiménez, por su investigación, docencia y vinculación con el sector apícola promueven prácticas y principios agroecológicas en favor del medio ambiente.

Así como en la categoría “Una Colima sin basura”, a Luis Esteban Tejeda García, por su proyecto denominado “Escuadrón Ecológico Tepames”.

En su mensaje, Sandra Patricia Ceballos Polanco, a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad del Congreso Local, destacó la necesidad de que todos colaboremos con el cuidado, preservación y protección de nuestro entorno ecológico, pues desde nuestras trincheras podemos generar un apoyo para nuestro planeta, toda vez que la restauración de los ecosistemas, entre otras cosas, incluye el conjunto de pequeñas acciones que todos podemos realizar todos los días.

Señaló que desde hace varias décadas nació la preocupación por el cuidado del medio ambiente, a raíz del consumo desmedido de recursos naturales que se venía efectuando, no obstante, “en México aún no contamos con un cultura tan desarrollada en cuidado y prevención del daño medioambiental y un hecho notorio de ello es palpable al ver que este premio estatal no se encontraba contemplado en el marco normativo Estatal”.

Agregó que en el país, así como en el Estado de Colima, contamos desde hace tiempo con un marco normativo que protege al entorno ecológico, como es la Ley del medio ambiente sustentable y la Ley de mitigación del cambio climático del Estado de Colima, mismas que incentivan su cuidado y castigan a quienes lo menoscaban, pero aún faltaba que legalmente se contemplara reconocer y estimular a quienes con sus acciones impactan en un mayor y mejor cuidado de nuestro espacio natural.

En este sentido se propuso y esta legislatura así lo aprobó para que en el marco del día Mundial del Medio Ambiente, es decir, cada 05 de junio se reconociera aquellos Colimenses que vienen enarbolando y fomentando el cuidado, preservación y restauración de la naturaleza en nuestro bello estado de Colima; quienes van sumando esfuerzos en la lucha contra la contaminación, la protección de nuestros ecosistemas en la entidad y la biodiversidad de la cual dependemos todos y todas.

Por último, quiero invitó a todos los colimenses, a que en medida de nuestras posibilidades, implementemos acciones tendientes a cuidar y preservar nuestro medio ambiente, para así combatir su deterioro, debemos ponernos manos a la obra.

Finalmente, hizo un reconocimiento a la labor que realizan quienes hoy son galardonados.

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para destacar que la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión importante, que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el mundo.

La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar los conocimientos para una opinión ilustrada y una conducta responsable de las personas, empresas y comunidades en la preservación y mejora del medio ambiente.

La Asamblea General aprobó una resolución (A/RES/2994 (XXVII)) por la que se designaba el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente y se instaba «a los gobiernos y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que emprendan todos los años, ese día, actividades de alcance mundial en las que se reafirme su preocupación por la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a profundizar la conciencia ecológica».