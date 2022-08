Exijo que se me investigue para que me respeten: Martín Flores

*El candidato a la dirigencia del STSGE, presentará denuncia por calumnia y apología del delito contra quien resulte responsable dentro del Gobierno Estatal.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El candidato a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, exigió ser investigado ya que se dijo objeto de calumnia que lo pone en riesgo a él y a su familia, así como otras personas de las cuales les señalan como prestanombres.

«Pondré a disposición mis tres cuentas bancarias y las haré públicas como tengo declaración patrimonial de cierre como trabajador activo en 2015, esas cuentas las tiene el Gobierno del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y exijo se me investigue para que se me respete en mi honorabilidad porque todos los ingresos están declarados fiscalmente y no tengo que ocultar ni avergonzarme, por el contrario estoy orgulloso de lo logrado y hecho por clase trabajadora que hemos logrado muchas conquistas laborales y nos quieren frenar”.

En la última semana de campaña proselitista rumbo a la dirigencia del STSGE que se llevará a cabo de manera libre y democrática el 10 de agosto, Flores Castañeda, expresó que interpondrá una demanda ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable de calumnias y apología del delito contra su persona.

Añadió que se opera desde la Subsecretaría de Administración y Comunicación Social, dependencias del Gobierno del Estado.

“Se incita a la violencia a mi persona y pone en riesgo a mi, mi familia y los presuntos prestanombres además que ante ello son sujetos de un delito de extorsión, secuestro, robo o afectación de patrimonio que todos ellos han construido”.

Agregó que se les han atribuido bienes que no son de su propiedad y que lastima a la clase trabajadora.

“Porque es la idea de debilitar a la planilla más fuerte y que tiene aceptación de gran mayoría y quieren tener un Sindicato doblegado porque como dijo (el subsecretario de Administración, Víctor) Torrero que soy incomodo a la gobernadora (de Colima, Indira Vizcaíno Silva).