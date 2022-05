Ex presidentes de Derechos Humanos a nivel nacional condenan el asesinato de Chapula

*La Asociación Nacional de ex Ombudsman A. C. condena el asesinato del Legislador colimense. *Ex Ombudspersons expresan su preocupación por la grave crisis de seguridad y respeto de los derechos humanos que se vive en México.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Asociación Nacional de Ex Ombudsman A.C. lamentó la situación de violencia que afecta a la sociedad mexicana, y condenó el asesinato de Roberto Chapula de la Mora, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y actual diputado y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PVEM en la Sexagésima Legislatura Local.

Roberto Chapula de la Mora fue asesinado a balazos en el exterior de su domicilio, en la capital de Colima.

A través de un desplegado difundido en diversos medios de circulación nacional y redes sociales, las y los ex Ombudspersons del país “exigen al Gobierno del Estado de Colima y a su Fiscalía General que esclarezcan los hechos ocurridos y den seguimiento enérgico y puntual para que se castigue penalmente a los responsables”.

Esta Asociación Nacional reconoció que el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima Roberto Chapula de la Mora “siempre se caracterizó por su gran desempeño en la función pública y en la defensa de los derechos humanos, por lo que expresa a su familia y seres queridos su más sentido pésame y acompañamiento moral en este doloroso acontecimiento”.

Agregan en el desplegado: “La actual crisis en la que se encuentra sumergida nuestro país, es reflejo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a los ineficaces resultados en seguridad pública por parte del Estado Mexicano.

“La tragedia a la que hoy nos enfrentamos es un claro ejemplo de ello; por lo que exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que dejen de lado todos aquellos intereses partidistas y particulares y de manera coordinada se centren en la verdadera necesidad de nuestra sociedad, que es la de garantizar y proteger los derechos humanos que nos han sido reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia”.