Estos son los Dts cesados tras su fracaso en el Mundial

México.- La fila del desempleo se ha ampliado, sobretodo porque en este tipo de torneos sólo puede ganarlo uno y los 31 restantes fracasan de distintas formas. Algunos renunciaron al no cumplir con los objetivos en la Copa del Mundo; otros más terminaron su contrato y no hubo ningún acuerdo de renovación.

También hubo hasta despidos que finalizaron con proyectos que aspiraban a más tiempo, pero que la decepción de la eliminación terminó por darle punto final. Incluso un par más está en duda y su futuro en los banquillos de su actual selección pende de un hilo.

Gerardo Martino no fue el único timonel que perdió su trabajo en este último mes. El Tricolor no es el único equipo que busca un nuevo mandamás. Hubo otros siete que corrieron con la misma fortuna y que actualmente están en la búsqueda de otro empleo para continuar con su vida, aunque con una reputación disminuida al concretar su fracaso en una justa mundialista, a la mirada de todo el mundo.

GERARDO MARTINO / MÉXICO

El proceso del Tata Martino quedó marcado como uno de los peores en la historia de la Selección Mexicana al ni siquiera pasar de fase de grupos en el Mundial. El quinto partido fue el sueño de todos, pero el Tricolor ni siquiera pudo disputar el cuarto juego en Medio Oriente.

El argentino lo dejó claro tan sólo unos minutos después de concretarse el fracaso y puso final a su gestión. “Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos. Mi contrato se terminó cuando el árbitro pitó el final del partido”, esas fueron sus palabras que de inmediato rompió con cualquier relación con la Federación Mexicana de Futbol.

Eso pudo reflejarse a su llegada a nuestro país, donde fue exhibido en el aeropuerto capitalino al salir por la puerta de enfrente y de esa forma fue víctima de algunos insultos de la afición mexicana. Ahora México busca DT, aunque para eso aún falta tiempo.

SUS NÚMEROS CON LA SELECCIÓN TRICOLOR

66 PARTIDOS

40 TRIUNFOS

14 EMPATES

12 TRIUNFOS

68% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

3 PARTIDOS

1 TRIUNFO

1 EMPATE

1 DERROTA

LLEGÓ HASTA: FASE DE GRUPOS

CARLOS QUEIROZ / IRÁN

La tercera no fue la vencida para el director técnico portugués. Carlos Queiroz fue anunciado como el seleccionador de Irán apenas en septiembre pasado después de la destitución de Dragan Skocic. Con sólo 75 días de preparación y un contrato por cuatro meses fue como el entrenador comenzó con su tercera etapa con el combinado iraní, después de haber sido mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Irán llegó al Mundial 2022 en medio de una situación social al interior del país que, según Queiroz, perjudicó a los futbolistas durante su participación en el torneo. “El ambiente de mis jugadores no fue el ideal. Con todos los problemas que los jugadores estuvieron viviendo fue muy difícil concentrarse”, fueron sus palabras del timonel, que sólo les alcanzó para un triunfo ante Gales, pero las derrotas ante Inglaterra y Estados Unidos terminaron por condenar su adiós.

SUS NÚMEROS CON LA SELECCIÓN IRANÍ (TERCERA ETAPA)

7 PARTIDOS

3 TRIUNFOS

1 EMPATE

3 DERROTAS

47% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

3 PARTIDOS

1 TRIUNFO

0 EMPATES

2 DERROTAS

LLEGÓ HASTA: FASE DE GRUPOS

ROBERTO MARTÍNEZ / BÉLGICA

La Selección de Bélgica, segunda mejor clasificada en el Ranking FIFA, quedó muy lejos de las expectativas y no pasó ni de fase de grupos. Si bien comenzó con el pie derecho con un triunfo ante Canadá, la derrota sorpresiva ante Marruecos y el empate ante Croacia terminaron por eliminarla antes de lo pensado y el seleccionador español Roberto Martínez tuvo que dejar su cargo al finalizar su participación. “Es mi último partido con esta selección.

Es un momento muy emotivo para mí. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer con una selección. “Estoy muy satisfecho con lo que hice con esta selección“, dijo con los ojos vidriosos en su última rueda de prensa que se llevó a cabo en Qatar, donde dejó claro que su decisión había sido anticipada desde antes.

Ahora la nación europea busca a su reemplazo de forma inmediata, en donde ya han sonado varios nombres como el del francés Thierry Henry.

SUS NÚMEROS CON LA SELECCIÓN BELGA

79 PARTIDOS

56 VICTORIAS

13 EMPATES

10 DERROTAS

76% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

3 PARTIDOS

1 VICTORIA

1 EMPATE

1 DERROTA

LLEGÓ HASTA: FASE DE GRUPOS

OTTO ADDO / GHANA

Todo estaba escrito desde antes del comienzo de la Copa del Mundo de Qatar. El director técnico Otto Addo aceptó el reto de dirigir a su selección en la justa, pero después diría adiós. Aunque el objetivo era pasar de la fase de grupos, las Estrellas Negras ni siquiera pudieron pasar de fase de grupos al sólo ostentar una victoria ante Corea del Sur, y un par de derrotas ante dos potencias como Portugal y Uruguay.

“Para mí estaba muy claro que dejaría el cargo después de la Copa Mundial. Ahora mismo, mi familia y yo vemos nuestro futuro en Alemania. Me gusta el trabajo que tengo en el Dortmund. Estoy muy contento y satisfecho allí“, fueron sus últimas palabras, por lo que a partir de ahora deberá centrarse de nuevo en su trabajo de técnico asistente en el Borussia Dortmund, de la Bundesliga, en su principal función como encargado de talentos.

SUS NÚMEROS CON LA SELECCIÓN GHANES

12 PARTIDOS

5 TRIUNFOS

3 EMPATES

4 DERROTAS

50% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

3 PARTIDOS

1 VICTORIA

0 EMPATES

2 DERROTAS

LLEGÓ HASTA: FASE DE GRUPOS

PAULO BENTO / COREA DEL SUR

El seleccionador portugués lo tenía claro desde septiembre. Fuera cual fuera el resultado en Medio Oriente con la Selección de Corea del Sur, él dimitiría en cuanto culminara su participación. Su decisión se la comunicó a sus jugadores y a la propia Federación.

Su adiós tardó, pero se concretó después de pasar de fase de grupos con un saldo de un triunfi sorpresivo ante Portugal, un empate ante Uruguay y un descalabro ante Ghana. En octavos de final no pudo con el poderío brasileño y terminó bailado al son de samba (4-1).

“Estoy satisfecho por el trabajo de estos cuatro años. Les agradezco la confianza. En este momento no es fácil hacer un resumen de todo lo que ha pasado, sólo puedo decir sobre nuestra participación que ha acabado hoy. Ha acabado de una manera muy justa, tenemos que felicitar a Brasil, porque ha sido mejor”, de esa forma fueron sus últimas palabras y dijo adiós.

SUS NÚMEROS CON LA SELECCIÓN COREANA

60 PARTIDOS

38 VICTORIAS

13 EMPATES

9 DERROTAS

70% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

4 PARTIDOS

1 VICTORIA

1 EMPATE

2 DERROTAS

LLEGÓ HASTA: OCTAVOS DE FINAL

LUIS ENRIQUE / ESPAÑA

Del 2019 al 2022 duró la gestión de uno de los mejores entrenadores del mundo con la Selección Española. Luis Enrique rechazó hace meses la propuesta de renovación y esperó hasta cerrar su participación en Qatar 2022, la cual no terminó con mucho brillo al sólo quedar en la fase de octavos de final al ser eliminados por la sorprendente Marruecos en ronda de penaltis.

En fase de grupos sólo pudo golear a Costa Rica, empató ante Alemania y sucumbió también ante Japón. “Todo empezó hace ya cuatro años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces. ¡Vamos España! Hasta siempre. Gracias”, fueron sus palabras en una sentimental carta que dejó.

En España no tardaron y ya tienen nuevo seleccionador al haber nombrado a Luis de la Fuente como nuevo DT del conjunto mayor y que será hoy cuando se apruebe ante la junta directiva del país europeo.

SUS NÚMEROS CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

39 PARTIDOS

21 VICTORIAS

11 EMPATES

7 DERROTAS

63% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

4 PARTIDOS

1 VICTORIA

1 EMPATE

2 DERROTAS

LLEGÓ HASTA: OCTAVOS DE FINAL

LOUIS VAN GAAL / PAÍSES BAJOS

El objetivo era el título mundial, pero Louis Van Gaal quedó lejos de conseguirlo, a pesar de tener una efectividad casi perfecta con Países Bajos. Su tercera etapa con su nación sólo abarcaba hasta el último partido que disputara en la Copa del Mundo de Qatar.

Eso estaba previsto, sin embargo no pudo pasar de cuartos de final al ser derrotado en tanda de penaltis sobre Argentina. En ronda de grupos venció a Senegal y Qatar, empató ante Ecuador y eliminó a Estados Unidos en octavos.

“No voy a seguir de en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí”, dijo en su última conferencia. Su legado fue un hecho, pero todo estaba escrito y llegó a su final.

SUS NÚMEROS EN LA SELECCIÓN NEERLANDÉS

20 PARTIDOS

14 TRIUNFOS

6 EMPATES

0 DERROTAS

80% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

5 PARTIDOS

3 VICTORIAS

2 EMPATES

0 DERROTAS

LLEGÓ HASTA: CUARTOS DE FINAL

TITE / BRASIL

Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, dejó vacante el banquillo brasileño. Fueron un total de seis años y medio de gestión que llegaron a su final, con un título de Copa América y un par de decepciones mundialistas en Rusia y Qatar. El propio entrenador lo anticipó desde febrero pasado. “Voy a estar en el cargo hasta el final del Mundial.

No tengo por qué mentir aquí”, dijo el entrenador, de 60 años, en una entrevista con el programa Redação del canal SporTV. Y así fue. La Canarinha no pudo pasar de cuartos de final y el sueño del hexacampeonato se esfumó al ser eliminado por Croacia. El favorito dijo adiós y con el la etapa de Tite.

“Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo y es el fin del ciclo. Compartimos la alegría, compartimos la tristeza. Nadie más que nosotros quería dar esa alegría. Lo sentimos, con nuestras familias, con nosotros mismos”, de esa forma se cerró una etapa que estuvo llena de expectativas, que al final pocas se cumplieron.

SUS NÚMEROS CON LA SELECCIÓN BRASILEÑA

81 PARTIDOS

61 TRIUNFOS

13 EMPATES

7 DERROTAS

82% DE EFECTIVIDAD

EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022

4 PARTIDOS

2 VICTORIAS

1 EMPATE

1 DERROTA

LLEGÓ HASTA: CUARTOS DE FINAL

Con información de ESTO