Estos dispositivos serán tus mejores aliados estas vacaciones

México.- Viajar es un verdadero placer que nos permite desconectar de la rutina, disfrutar del tiempo libre y explorar nuevos lugares.

Y aprovechando que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, estos gadgets serán tus grandes aliados para mantenerte conectado y entretenido.

El Tile Mate

Es un localizador de objetos que se convertirá en una de las mejores inversiones que realizarás. Diseñado para ser utilizado como un llavero, simplemente lo aseguras con su anilla a tu bolso o maleta, y ¡siempre sabrás dónde se encuentra!

Sin embargo, es importante tener en cuenta que su alcance se limita a 60 metros cuando se utiliza con Bluetooth. Sin embargo, si utilizas directamente la aplicación de Tile, podrás encontrarlo incluso a mayor distancia. La conexión es muy sencilla, ya que todo se realiza a través de la propia aplicación. Además, el Tile Mate es compatible con varios asistentes virtuales, como Alexa y Siri, lo que te permitirá encontrar tu maleta incluso utilizando comandos de voz.

El dispositivo cuenta con una certificación IP67, lo que significa que es resistente al agua y al polvo. Además, su batería tiene una duración de hasta 3 años. También dispone de funciones premium que te permiten recibir notificaciones y alertas inteligentes en caso de que olvides algún objeto al salir de casa.

Por un precio asequible de aproximadamente $470.00, podrás mantener tus objetos personales siempre seguros. ¡Nunca más perderás tu bolso o mochila!

GPS de Tom Tom

No solo es crucial evitar perder tus pertenencias, sino también no perderte a ti mismo. Aunque la mayoría de los teléfonos móviles cuentan con aplicaciones de navegación, tener un GPS dedicado es invaluable. En este caso, te presentamos el GPS de TomTom, ideal para aquellos que buscan una pantalla grande y una interfaz clara.

El TomTom Classic es una excelente herramienta para llegar a tu destino evitando cualquier congestión de tráfico en el camino. Además, ofrece tiempos de llegada precisos y actualizaciones en tiempo real para garantizar que no te encuentres con sorpresas en el camino. También te mostrará los radares de tráfico existentes, ayudándote a mantener la velocidad adecuada.

Pero eso no es todo. El dispositivo también te mostrará los mensajes que lleguen a tu smartphone, evitando que te sientas tentado a revisar tu teléfono y evitando posibles distracciones.

Con un precio inferior a los $2,460.00, es una inversión que seguramente agradecerás en todo momento.

Tablet fire 7 de Amazon

Iniciamos con un dispositivo que consideramos esencial, especialmente si tienes niños: una tablet. En este caso, hemos seleccionado el modelo Fire 7 de Amazon, que destaca por su accesibilidad y versatilidad. Incluso los más pequeños podrán disfrutar de ella de manera cómoda, ya sea para ver series o jugar.

Además, podrás disfrutar de la navegación por Internet y leer todos los libros que desees. ¡Tú estableces los límites!

Este modelo del año 2022 presenta una pantalla táctil de 7 pulgadas y una batería con una duración de hasta 10 horas. Además, está equipado con un procesador Quad-Core que ofrece un rendimiento hasta un 30 % superior al modelo anterior.

Sin duda, esta tablet es perfecta para entretener a los más pequeños durante los viajes en coche. Además, te permitirá disfrutar de la lectura en la playa o en la piscina, ver series en cualquier lugar y escuchar música. No lo dudes, ya que es uno de los dispositivos más asequibles que encontrarás, con un costo de solo $1,700.00.

Fire TV Stick

¿Tienes la costumbre de hospedarte en un apartamento familiar que has visitado durante años? En ese caso, es muy probable que el televisor del lugar no sea un Smart TV… ¡y puede que te des cuenta demasiado tarde! No podrás transmitir contenido desde tu teléfono, disfrutar de Netflix y te perderás el último episodio de tu serie favorita. La forma de evitar este problema es adquirir un Fire TV Stick.

Este dispositivo compacto transformará tu televisor en una Smart TV en cuestión de segundos. Además, incluye a Alexa, lo que te permitirá utilizarlo fácilmente mediante comandos de voz.

Es compatible con Dolby Atmos y te brinda acceso a una amplia variedad de aplicaciones y habilidades de Alexa. No dudes en adquirir este Fire TV, ya que lo disfrutarás durante todo el verano. Su precio es inferior a los $760.00 y sus funcionalidades son ilimitadas.

Game & Watch: Entretenimiento en tus viajes

¿Te gustaría llevar una consola contigo, pero no estás seguro de querer viajar con una Nintendo Switch? Las consolas de la serie Game & Watch, también de Nintendo, son una excelente alternativa en estos casos. Son compactas y vienen cargadas con una amplia variedad de juegos para garantizar horas de entretenimiento durante tus viajes.

El modelo que hemos seleccionado es el de Super Mario, ideal para los fanáticos de esta saga. Además de contar con los clásicos juegos de Super Mario Bros, también incluye títulos más recientes y desafiantes.

La consola cuenta con una batería de larga duración, lo que te permitirá disfrutar de varias horas de juego sin tener que preocuparte por quedarte sin energía. ¡Incluso tiene la función adicional de servir como reloj cuando estés en casa!

Su precio habitual es alrededor de los $1,135.00, aunque es posible que puedas encontrarlo a un precio más económico en ocasiones especiales gracias a las ofertas de Amazon.

Con información de Paréntesis