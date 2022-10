Este jueves se reiniciará la negociación de incremento salarial entre STSGE y Gobierno del Estado; burócratas buscan el 7.3%

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, anunció que este jueves se reunirá con la Comisión de Negociación y Prestaciones 2022 del Gobierno de Colima, para analizar el incremento al salario a burócratas que busca sea del 7.3 por ciento.

Añadió que este convenio no deberá pasar de este mes de octubre para tener definido el incremento salarial a trabajadores sindicalizados.

“El proceso legal para garantizar que no se pongan en riesgo las finanzas del estado al entregar un incremento salarial justo, es decir recuperar la pérdida del poder adquisitivo del trabajador”.

Expuso que en este “movimiento de izquierda” que se anuncia a nivel nacional un salario justo a la clase trabajadora, lo cual es argumentado por el propio dirigente de Morena a nivel nacional Mario Delgado Carrillo.

“Sin embargo nos encontramos con una distancia enorme de lo que se dice y se hace”.

Ejemplificó que en el gobierno de la Ciudad de México se incrementó un 7 por ciento de incremento salarial y Jalisco un 8 por ciento, trabajadores a nivel federal un 7.3 por ciento, mientras a Colima quieren incrementar el 3 por ciento a sueldo y sobresueldo.

De acuerdo a Flores Castañeda el incremento salarial y prestaciones parte de la justicia y la ley, entre el Sindicato y la entidad pública (el gobierno del estado, la titular del Poder Ejecutivo, su equipo como Secretariados de Gobierno, Finanzas y Administración), quienes firman la responsabilidad financiera, civil y legal del Gobierno estatal.

Remarcó que han presentado a la Comisión de Gobierno argumentos financieros y legales, para llevar a un acuerdo del incremento y prestaciones.

CASO IPECOL

Por otro lado, expresó que el gobierno estatal debe al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol) 200 millones de pesos, ya que no ha reportado las retenciones de trabajadores desde junio pasado.

Recordó que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió al rescate financiero del gobierno del estado y las gestiones le corresponde a la mandataria estatal.

“Si la gobernadora no hace las gestiones, no hace lo consecuente, que nos diga que no van a poder, pero que nos diga”.

Expuso que el tema de Ipecol está en la Ley, lo cual fue protestado por la propia gobernadora Vizcaíno Silva, Poder Judicial y Legislativo, a quienes se le debe confiar el que impere la Ley.

“Porque protesta ante el pueblo de Colima cumplir y hacer cumplir las Leyes, la Constitución, la particular del Estado y las que de ella emanen, me refiero a la de Servidores Públicos del Estado de Colima”.

De acuerdo al dirigente sindical, cualquier afectación y no pagar al Ipecol pone en riesgo a 20 mil derechohabientes tales como magisterio estatal, sindicato de Gobierno del estado, sindicatos de Ayuntamientos, sindicatos independientes, así como trabajadores de confianza, hasta policías y Fiscalía.

Flores Castañeda refirió que los trabajadores aportan permanentemente para el sistema pensionario de los cuales se les descuenta cada quincena el 6.9 por ciento del salario y 8 por ciento de nuevo ingreso de su sueldo para el Ipecol para la viabilidad financiera.