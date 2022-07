Está en riesgo enjuiciarse a ex gobernador y ex funcionarios: Claudia Aguirre 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo a Claudia Aguirre Luna, ex diputada local, está en riesgo el juicio político contra el ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez y el ex titular de Finanzas, Carlos Noriega, derivado a que el Congreso Local no ha actuado.

La ex legisladora local presentó el 28 de octubre de 2021 en su calidad de ciudadana una denuncia contra el exmandatario y ex funcionario colimense por el delito de desvío de recursos, por peculado y lo que se sume.

“Después de 9 meses de que se entregó el oficio, al momento no he sido notificada sobre el estado que guarda dicha denuncia”.

Aguirre Luna agregó que se reunió con el presidente de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado, diputado Armando Reyna, el cual le expresó que ya tenían notificación, pero no ha sido entregada al momento.

“Sigo en espera que se me notifique sobre la respuesta que dan la denuncia y la premura que hay, ya que las denuncias de Juicio Político contra el ex gobernador y el ex secretario de Finanzas se prescribe al año de presentada”.

Agregó que ya van a cumplirse 9 meses y falta que la Comisión dictamine, la pase a pleno, y después haberla resuelto pasarla al pleno la pasen al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que también resuelva,

“Entonces todavía falta proceso largo y estamos instando para que la comisión haga lo correspondiente”.

La ex diputada dijo que no hay fechas dadas por el legislador Armando Reyna derivado a que todos los plazos están vencidos.

“Ya debieron haber hecho el trabajo como Comisión, a mi como denunciante deben notificarme el estado procesal que guarda y en su caso ellos hacer lo propio, pero por el tiempo debieron haber dictaminado, sacado a pleno, que el Congreso resuelva y remitirlo al STJE”.