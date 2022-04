Es Villa de Álvarez el municipio con menor rezago educativo: IEEA

*Firman Ayuntamiento Villalvarense y ese Instituto convenio de colaboración.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Villa de Álvarez es el municipio del estado de Colima con el menor rezago educativo: el 8.3 por ciento de su población de 15 años o mayor, muy por debajo de la media estatal que es del 14.8% y del 27.6% de Armería, el 26% de Ixtlahuacán, el 24.1% de Tecomán y el 23.7% de Coquimatlán.

Durante la firma del Convenio entre el Ayuntamiento de Villa de Álvarez y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), para instalar tres Plazas Comunitarias, las cuales ampliarán los servicios de alfabetización y servirán para disminuir ese rezago, dijo Marco Antonio Rodarte Quintana, director del Instituto.

La Alcaldesa Tey Gutiérrez Andrade mencionó que no obstante Villa de Álvarez es el municipio con el menor rezago educativo, las 9 mil 567 personas que presentan esa condición son la meta para izar bandera blanca en ello.

Luego de agradecer al IEEA la celebración del convenio, la Presidenta Municipal, Maestra con 36 años de servicio, aseguró que la educación es una de las principales herramientas para elevar la calidad de vida de las personas.

En ese sentido, expresó que el Instituto Estatal de Educación para Adultos cuenta con la administración municipal de Villa de Álvarez para disminuir el rezago en materia de educación.

Rodarte Quintana mencionó que se consideran rezagadas en educación a las personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, no tienen primaria terminada o no han concluido la secundaria.

En Villa de Álvarez, de acuerdo al Censo de Población del año 2020, la población analfabeta es de mil 520 personas, el 1.3% del total; sin primaria terminada son 4 mil 997 personas, el 4.3%, y sin secundaria terminada, 3 mil 070 personas, equivalente al 2.7%.

El convenio entre el Ayuntamiento de Villa de Álvarez y el IEEA, contempla la instalación de las Plazas Comunitarias en la Biblioteca Enrique Corona Morfín, de Independencia 222; en el Centro Comunitario Sur, de la colonia El Centenario, y en la Casa de la Cultura, Villa de Álvarez, participando así en el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, que busca disminuir el rezago educativo y abatir el analfabetismo.

El Convenio establece que el Ayuntamiento apoye al IEEA en la promoción y difusión de los programas educativos vigentes; proporcione la energía eléctrica, el internet, la limpieza, el agua y los sanitarios de las Plazas Comunitarias, así como el mantenimiento de los inmuebles.

Por su parte, el IEEA proporcionará los servicios para garantizar la acreditación y certificación de estudios de primaria y secundaria, registrará y llevará el control de usuarios de los servicios de educación básica, emitirá los reportes de acreditación y certificación, expedirá los certificados de terminación de estudios y capacitará a los operadores del proyecto.

En la ceremonia de la firma del convenio estuvieron el Síndico José Santos Dolores; las Regidoras Guadalupe Velazco, Claudia Pizano y Valeria Tintos; el Regidor Roberto Rolón, y el Secretario del Ayuntamiento, Alfredo Chávez.