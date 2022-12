Entregan premio a ganadores de los concursos de oratoria y declamación, en bachillerato

*“Vamos a prepararnos y seguir demostrando que se pueden lograr cosas buenas y que somos más quienes hacemos paz y queremos vivir en armonía”: Eduardo Alonso, joven premiado.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En evento celebrado este miércoles en la Sala de Rectores del edificio de docencia, se realizó la premiación de las y los ganadores de los concursos de declamación y oratoria, en los que participaron 78 estudiantes de los bachilleratos de la Universidad de Colima y de los planteles incorporados, 44 en declamación y 34 en oratoria.

Los y las alumnas ganadoras fueron, en declamación; Liath Susana Figueroa Rodríguez y José Alejandro Figueroa Hernández de quinto y tercer semestre del Bachillerato 11 de la Universidad y Syanya Nayely López Michel, de primer semestre del Bachillerato 18, también de la UdeC.

En oratoria, las y los ganadores son Alejandro Max de la Madrid Velasco, del quinto semestre del Colegio Campo Verde; Ana Julieta Huerta Escamilla, de tercer semestre del Bachillerato 3 y Eduardo Alonso Sánchez González, de primer semestre del Bachillerato 31 de la Universidad de Colima.

Los concursos se realizaron primero a nivel plantel, después a nivel delegacional y por último a nivel de toda la Universidad. El tema fue: “Un entorno escolar incluyente”.

Martín Jesús Roble de Anda, director general de Educación Media Superior, dijo que los concursos tienen como propósito “el desarrollo integral de las y los estudiantes”. Estos concursos se suman a las olimpiadas nacionales de matemáticas, química, biología y física; de robótica y ajedrez y competencias de audiovisuales; “próximamente se trabajará con una facultad para que las y los jóvenes participen en una edición de periodismo”.

Eduardo Alonso Sánchez, del Bachillerato 31, compartió que esta actividad le dio las bases para sentirse pleno, ya que la Universidad los hace sentirse incluido en sus proyectos y metas; “esto me motiva el preguntarme: ¿cuántas cosas han cambiado?, y me dirijo principalmente a ustedes, mis compañeros estudiantes, porque a raíz de esta convocatoria me puse a investigar sobre el tema y descubrí, según Patricia Gutiérrez en la revista electrónica ‘Sinéctica’, que una escuela incluyente es aquella que ofrece un modelo educativo en donde, existe un programa que cubre las necesidades de todos sus alumnos”.

Celebró la inclusión que encuentra en la Universidad y aseguró sentirse orgulloso de pertenecer a la institución; “los invito para que aprovechen las oportunidades que nos ofrecen como estudiantes y los entornos educativos que tenemos; estoy seguro que como los pilares más importantes de una Universidad también sabemos el grado de obligación que tenemos: vivir el momento para disfrutar el futuro; vamos a prepararnos y seguir demostrando que se pueden lograr cosas buenas y que somos más quienes hacemos paz y queremos vivir en armonía”.

La Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de Docencia de la Universidad de Colima, dijo que esta actividad es un motivo más para sentirse orgullosos al ser partícipes de los logros de estudiantes que destacan por su desarrollo en estas competencias y que ponen en evidencia una perspectiva muy prometedora para su futuro escolar y desarrollo personal; “el que los y las alumnas destaquen en una competencia tan importante como la comunicación, nos hace tener esperanza de que efectivamente vamos a tener un futuro bueno para nuestra juventud”.

Comentó que este concurso tiene como finalidad incentivar los talentos y estimular el desarrollo de habilidades especiales de los y las estudiantes universitarias, “no me queda ninguna duda, después de escuchar a Eduardo Alonso, que estamos formando líderes, y eso es lo que nuestra sociedad necesita en este momento, líderes que estén preparados para socializar en una sociedad convulsa con gran capacidad de comunicación”.