Entrega la presidenta de Manzanillo una pipa nueva a CAPDAM, se invirtió más de 2 mdp

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- En las instalaciones de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) que se ubican en la Península de Santiago, la presidenta Griselda Martínez entregó una nueva pipa de agua que servirá para el abasto del vital líquido en las zonas, urbana o rural de Manzanillo, que así lo necesiten. La inversión de este nuevo equipo, que viene a fortalecer el patrimonio de las y los manzanillenses, fue de 2 millones 125 mil pesos.

Acompañada por el director del organismo operador Leonardo Chiprés Andrade y demás colaboradores, Griselda Martínez agradeció a las y los manzanillenses que pagan a tiempo sus recibos del agua, pues fue de esa forma que esta nueva unidad se adquirió para engrosar el parque vehicular a favor de todos los que habitan en el municipio.

Indicó que esta unidad tiene una capacidad de 20 mil litros y está equipada con una pipa elíptica y motobomba, la cual vendrá a aliviar la problemática por falta de agua que a veces se presenta en algunas zonas de Manzanillo afectando a muchas familias, “ahora podremos dar respuesta inmediata con este nuevo equipo”.

El director de la CAPDAM Leonardo Chiprés Andrade explicó que esta pipa viene a resolver los problemas que se han generado en los pozos de Armería que abastece a la zona centro y en Valle de las Garzas, “hemos tenido problemas después de mediodía porque la presión disminuye, por la falta del pozo 2 de Armería que volveremos a perforar. En menos de 1 mes quedará reestablecido, por ello en las zonas donde no haya abasto la pipa podrá entregar el vital líquido que se requiera”.

Griselda Martínez pidió la comprensión de la gente, pues dijo que el agua como recursos natural se agota y más cuando no hay una constante presencia de lluvias para que los mantos freáticos vuelvan a cargarse, “es muy importante que la cuiden, que no se desperdicie, que no se contamine, por eso no hay que tirar basura”.