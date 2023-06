AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Entre ceja, geta y oreja, la alcaldesa porteña Griselda Martínez Martinez le pegó noqueador derechazo al Fiscal General del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, a quien, a pesar de su incompetencia total, su jefa la peor gobernadora del país, Indira “Bombón” Vizcaíno Silva, se resiste a regresarlo a los corrales de donde nunca debió de haberlo sacado. Él alcanzó su nivel de incompetencia desde que incursionó en la administración pública hilvanado a las enaguas negro-amarillas y después moradas de su jefa.

“Colima no se merece esto, la única manera de parar los altos índices de violencia, es que pare la impunidad, mientras siga habiendo impunidad, va a seguir habiendo violencia, por eso es urgente que el Fiscal General del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, tenga un momento de introspección y reconozca que no es posible desde su propia forma y formación atender esta situación tan grave que tenemos en el estado”, le disparó sin ambages Griselda Martínez al ex asistente personal del ex Secretario de Turismo en la administración peraltista, Efraín Angulo Rodríguez,

Le asiste la razón plena a Martínez M. como víctima de la violencia imperante en el estado gobernado en forma frívola por las “Chicas Súper Poderosas”, al sentenciar que el fiscalito debe renunciar porque no está preparado para desempeñar tan importante cargo. También, da en el clavo cuando califica como deshonestidad el aceptar un cargo público a sabiendas de incumplir el perfil que el mismo demanda. “Se es deshonesto cuando se acepta un cargo para el que no se está preparado, y el Fiscal no lo está, y tan no lo está, que no hay un resultado en materia de bajar los índices de impunidad en el estado de Colima”, le dispara con puntería apache a Bryant la asertiva alcaldesa de Manzanillo.

A pesar de que ya pasaron más de cuatro años del atentado perpetrado por la delincuencia organizada en contra de la Presidente Municipal de Manzanillo, tanto los autores materiales como los intelectuales del mismo siguen libres, en total impunidad, denuncia Griselda temerosa porque “el riesgo no ha pasado, mientras haya impunidad el riesgo va a seguir latente, se requiere que se resuelva el tema del atentado, se llame a cuentas a los asesinos para que yo pueda volver andar en la calle libremente”.

A pesar del riesgo que representa para la vida de la alcaldesa y de su familia, que los asesinos en grado de tentativa sigan sueltos, “la Fiscalía General del Estado (FGE) se lavó las manos, con la justificación de que la Fiscalía General de la República (FGR) había atraído el caso, pero ninguna de las dos ha hecho justicia, ni han reportado avances en las investigaciones a más de cuatro años del intento de asesinato”, reclama con justa razón Griselda Martínez M.

“Contra mí ha habido de todo, hasta el intento de asesinato, lo que estamos haciendo nosotros es resistir todo lo que nos han hecho. ¿Quiénes lo han hecho? Intereses muy oscuros a los que les estorbamos no nada más en Manzanillo, les estorbamos en cualquier lado en el que estemos, estaban acostumbrados que podían hacer lo que les diera en gana, hoy en Manzanillo ya no pueden hacer”, expresa la muy dura de roer quinta mejor alcaldesa del país.

“En Colima ocurre cualquier tipo de delito, incluido el atentado contra una presidenta municipal y cuatro años después sigue impune, entonces ese es el problema en Colima, y nadie está exento de sufrir algún tipo de violencia y que no tengan acceso a la justicia es una constante en Colima”: Griselda Martínez M.

Se dice que…

*A pesar de que en contra del exgobernador del mártir estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, pesan denuncias penales desde el año 2020 en la Fiscalía Anticorrupción por peculado, desvío de recursos y retención ilegal de cuotas de los trabajadores de gobierno, las mismas siguen durmiendo el sueño de los justos gracias a la protección de su ex Secretaria de Desarrollo Social, Indira “Bombón” Vizcaíno Silva, que desde el 1 de noviembre de 2021 cobra como gobernadora.

*El mismo manto morado de la impunidad que protege al ex gobernador, cubre las desnudeces de sus ex funcionarios como su ex secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, a quien los 4troteros Vizcaínistas han agarrado de piñata para trillar a su cónyuge Elia Margarita Moreno González.

*Flaco favor le hace a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva -proclive a presumir que su gobierno es y será feminista- el Director General de Ciapacov, Vladimir Parra Barragán, quien asiste en representación de Bombón, porque así lo presume él, a eventos feministas que se realiza en Villa de Álvarez, municipio en donde las féminas lo identifican como un violentador de mujeres.

