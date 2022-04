ENCOMIENDAN A MELY EL CAMPO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Reactivan políticamente a la ex candidata a la gubernatura Mely Romero Celis, ayer vino a Colima el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández, y con la presencia de la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Arnoldo Ochoa González, y representantes de sectores y organizaciones, Mely rindió protesta como nueva dirigente estatal de esa organización campesina.

Mely Romero fue dura al señalar que nunca se había visto tanto abandono del campo como ahora en éste sexenio, que duele y es muy lamentable, porque los campesinos más que discursos mañaneros necesitan insumos, semillas y reactivación del campo y agregó, más que una Consulta Nacional de Revocación de Mandato, necesitan abran las guarderías para las mujeres jornaleras y compren medicamentos en los centros de salud, los campesinos necesitan asesoría y capacitación, y en lugar de sembrar la división y polarización se requiere unirlos para producir y para que vendan a buenos precios sus productos del campo.

Por su parte el líder nacional Ismael Hernández aseguró que Mely Romero es un orgullo para la CNC por toda su trayectoria en el sector campesino a nivel nacional, en su momento desde la Subsecretaría en SAGARPA, en el Senado, como diputada local, y desde todos los espacios donde ha representado a los colimenses ha demostrado sensibilidad y apoyo al campo, por ello estamos orgullosos de que haya aceptado ocupar este cargo a pesar del abandono en que hoy tiene el gobierno al campo.

Ismael Hernández, invitó a los colimenses a no caer en la trampa de la Consulta Nacional de Revocación de Mandato y no salir el próximo 10 de abril a votar ni a favor ni en contra, porque gane o pierda, López Obrador seguirá siendo presidente, lo único que buscan es validar sus actuación. “Si esos miles de millones que están gastando en la consulta, los hubieran mandado al campo, estaríamos hablando de más producción, más alimento y más seguridad alimentaria.

VOCERO EN SEGURIDAD PÚBLICA

Sin duda fue buena la decisión institucional estatal de nombrar a un vocero oficial en materia de seguridad pública, de hecho aquí en esta misma columna comentábamos de su necesidad ya que había contradicción de la información a medios de los titulares de seguridad, por tal motivo en su cuenta de Facebook, la gobernadora Indira Vizcaíno informó recientemente que Gustavo Adrián Joya Cervera será el vocero de su Gobierno Estatal para “trabajos de difusión social” sobre la situación de seguridad, la decisión se tomó durante la celebración de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad”. Falta ahora que esa vocería tenga vinculación y contacto con los medios y comunicadores ya que la comunicación social no es solo mandar boletines oficiales pues eso ya no opera desde hace sexenios, los boletines muchas veces se van al bote de la basura.

FOROS CIUDADANOS

Pareciera que el PRI estatal está despertando desde que recibió el descalabro político de la elección pasada para ahora asumir el lugar que le corresponde, denunciar las irregularidades gubernamentales y convertirse como un verdadero partido más crítico que escuchará y atenderá parte de la problemática social de los colimenses, pues el pasado lunes el tricolor dio a conocer la apertura semanal del Foro Ciudadano en donde dijeron que semanalmente estarán abordando temas relevantes de la problemática social de Colima.

El pasado lunes así el PRI arrancó con el programa Foros Ciudadanos, y se trató el tema de la salud, en el cual participó y encabezó el diputado local Jesús Dueñas, así como Teresa Guerrero, enfermera del Hospital Regional Universitario, y Gustavo Ayala, quien labora en el área administrativa de la Jurisdicción Sanitaria Número 1. Durante ese foro, los asistentes pidieron el regreso del programa federal Seguro Popular, los expositores coincidieron en asegurar que con el nuevo Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) se recrudeció y creció mucho el desabasto de medicamentos e insumos básicos para atender a la población que acude a los hospitales públicos. De igual manera, los asistentes hicieron varias quejas evidentes y un llamado para que los gobiernos federal y estatal solucionen el grave desabasto de medicamentos, insumos y equipo, lo cual afecta no únicamente a los centros de salud y Hospital Universitario, pero también al IMSS y al ISSSTE, en donde no hay ni gel ni jabones para el personal a pesar de la pandemia que no ha terminado.