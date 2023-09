En Tecomán ya hay un caso de venta de una menor: Mauricio Romero

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Este municipio ya registra la venta de una menor, el caso fue aislado, y se dio en un contexto de usos y costumbres de población que llega al municipio de otros estados, pero se atendió y se está trabajando en la prevención con este tipo de población, así lo dio a conocer Mauricio Romero Machuca, director de prevención del delito de Tecomán.



Este caso, dijo Mauricio Romero, no se cataloga como Trata de personas, y el tema como tal, es atendido a través de un comité estatal en donde participan varias dependencias, desde la fiscalía general del Estado, el centro estatal de prevención social, instituto nacional de migración, la fiscalía general de la República y el municipio.



“Se viene trabajando de manera coordinada, no tenemos reporte en Tecomán de que haya delito, pero sí identificamos en colonias como la Indeco, Libertad, Elías Zamora con el tema de usos y costumbres por toda la gente que viene de otros estados, de ahí fue el caso donde una menor había sido vendida, porque así se maneja de dónde vienen, pero fue atendió y se sigue dando puntual atención”.



Mauricio Romero señaló que el trabajo preventivo sobre este tipo de hechos consiste en concientizar a estas familias de que es un delito y tampoco están en su lugar de origen “porque si bien en Tecomán están esos casos aislados tampoco queremos que sean más y están en un lugar donde sus usos y costumbre no pertenecen”.



Por último anunció que se abrió la posibilidad a los planteles educativos para que agenden una visita y llevar los talleres de ciberseguridad así como cualquiera de los temas de emociones y salud mental además del autocuidado “Cualquier escuela que lo solicite podemos agendarla para llevar los programas”.