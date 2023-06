En sesión de Cabildo, sindicalizados de Tecomán reclaman sus pagos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Acompañado de un grupo de trabajadores, el líder sindical Audelino Flores pidió una solución inmediata al adeudo que tiene la administración respecto al convenio por 32.5 millones firmado por el alcalde Elías Lozano, y que venció el último día del pasado mes de marzo.

Flores Jurado y los trabajadores se presentaron en la sesión ordinaria del Cabildo, donde Audelino Flores hizo varias recriminaciones por el impago y sentenció al edil: “Pidan limosna, asalten, maten, pero páguenos”.

El secretario general del Sindicato trabajadores al servicio del Ayuntamiento DIF y COMAPAT hizo uso de la voz antes de que se abordaran los primeros puntos de la sesión para pedir el apoyo de los munícipes y cubrir el laudo 133 donde se pactó una cantidad, esto a pesar de tener discrepancias en la cifra, toda vez que el laudo marca 44 millones y se convino por 32.5 “pero el plazo fue el último de marzo y como pueden ver ya es bastante tiempo, fue testigo la gobernadora”.

Que se han depositado 26.5 millones, pero también advirtió que, no tener la cantidad completa les impide hacer una dispersión a los trabajadores, “y sería más o menos completa porque completa serían los 44 millones que se ordenan”.

El líder burócrata aseguró que no tiene querella ni conflicto pero sí exigen inmediatamente que les paguen lo que les deben, “su problema económico resuélvanlo, nosotros hemos demostrado que jurídicamente tenemos la razón” y anunció que el sindicato ya tiene otros dos laudos ganados, “por eso evítenos cerrarles la presidencia y que se les compliqué el ingreso de dinero y más la situación para ustedes, no cumples presidente y ya no podemos soportar el problema”.

Sumado a lo anterior, Audelino Flores exigió el cumplimiento de 12 seguros de vida de compañeros fallecidos: Aureliano Martel, Jesús Lorenzo Mendoza, Fernando Torres Hernández, Senaida Preciado Buenrostro, Pablo Orozco Martínez, Teófilo Jesús Cervantes Pizano, María Luisa Álvarez Mesina, María de Jesús Cárdenas, Adán Olivera González, Crescencio Flores González, Lorenzo Mendoza, y J Guadalupe Díaz Martínez.

“Entre los laudos, seguros de vida y el convenio de homologación salarial que no se han dado los incrementos, es más lo que se nos debe y nuestros compañeros están endeudados porque confiaron en el convenio que se hizo”.

Por su parte, el alcalde Elías Lozano aseguró tener la voluntad de pagar y pidió más tiempo para realizar la escrituración de terrenos que entregará al Estado para completar el pago, algo que los trabajadores, en voz de Audelino, ya no quieren hacer, esperar. “Queremos que lo resuelvas ya, desde 1972 conozco los trámites de escrituración y sé que duran meses, no son rápidos y urge que ustedes resuelvan de cualquier forma, páganos y ustedes hagan sus trámites”.

Finalmente increpó al alcalde diciendo que son pretextos el decir que otros se llevaron el dinero cuando no hay ningún ex alcalde o funcionario en la cárcel por ese delito, “no he visto ningún proceso legal contra nadie ni a nadie en la cárcel”, y remató “aquí tampoco la gobernadora cumplió porque dijo que aportaría 29 millones y al final aportó 20”.

La sesión se suspendió y podría ser retomada hasta el próximo lunes, donde los trabajadores esperarán una respuesta a sus peticiones por parte del cuerpo edilicio y del alcalde Elías Lozano.