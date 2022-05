Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Ayer la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez estuvieron en el arranque del programa «Estrategia de Constructores de Paz», del gobierno federal, donde se contó con la presencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Lic. Marath Baruch Bolaños López subsecretario de empleo y productividad laboral, Almirante CGDEM Rubén Alfonso Vargas Suárez, y los integrantes del gabinete estatal, además de algunos políticos. Es decir, en la construcción de la paz se suman todos.

“El Gobierno de México viene hoy a Manzanillo para respaldar la estrategia de seguridad en el estado de Colima, con impulso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, manifestó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez(…)

Ahora venimos a decirle a la Gobernadora y a la Presidenta Municipal que no están solas, están acompañadas (por el Gobierno de México), así como miles y miles de ciudadanas y ciudadanos de Colima, que están atendiendo y ayudando a bajar los índices de inseguridad en el estado y que cuenta siempre con el Gabinete de Seguridad, donde está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, todos dispuestos a apoyar, igual que el Gabinete de Seguridad Estatal, trabajando en todos los lugares”,

En su discurso la gobernadora Indira Vizcaíno resaltó:

“Las brigadas de Constructores de Paz no sólo van a las zonas más marginadas a tratar de que más jóvenes obtengan una oportunidad de preparación profesional, también detectan focos de violencia, personas o familias en situación de riesgo, y esto permite que distintas dependencias puedan atenderlas.

Estoy convencida que las dificultades u origen económico de una niña, niño o joven no debe determinar hasta dónde podrá llegar ni qué puertas se le pueden abrir, “por eso debemos seguir trabajando para quitar obstáculos a las juventudes y puedan construir el futuro que anhelan; hasta que la dignidad se haga costumbre para las y los jóvenes, no vamos a descansar”.

Pero ayer la reflexión que posteó la alcaldesa llamó la atención, porque habla en sus redes sociales del atentado del que fue víctima:

“En dicho evento expuse que para mantener la paz en nuestro municipio hemos realizado grandes esfuerzos y se han invertido más de 121 millones de pesos solo en el tema de seguridad en la adquisición de nuevas unidades de todo tipo. Todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo en la administración de Manzanillo tiene qué ver con temas de seguridad.

Tuvimos que depurar la policía, pues encontramos una policía infiltrada, principalmente por los dos cárteles que operan todavía en la ciudad. Seguimos transitando hacía una policía más confiable; Los esfuerzos por limpiar nuestra policía es una línea de investigación de mi atentado.

Se dieron de baja a más de 100 elementos por no aprobar los exámenes de control y confianza, aquí no venimos sólo a cobrar la quincena, venimos a transformar a comprometernos y a veces ha arriesgar la vida, pero vale la pena”.

Hasta ahí parte del posteo hecho desde la cuenta de redes sociales de la alcaldesa, sin lugar a dudas manifestó que desde su trinchera seguirá destinando recursos para recuperar la paz en el municipio de Manzanillo, pero además, seguirá equipando a la policía, para que se garantice la seguridad a los porteños.

Con el evento de ayer quedan desvirtuados los rumores de que la gobernadora Indira Vizcaíno y la alcaldesa de Manzanillo no están coordinadas trabajando por la seguridad de los ciudadanos. El mismo ejemplo deberían seguir los diputados locales, que son representantes populares, cuya obligación es ponderar los derechos de los pobladores.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: las pensiones y becas son maravillosas, más si cumplen su función de darle al que menos tiene y equipararlo con el que más tiene. Desde esta óptica no deberían ser otorgadas las pensiones de adulto mayor a quienes tienen una solvencia económica que no justifica el destinar dicho recurso, que es para los que más lo necesitan. Lo mismo ocurre para los universitarios que no lo necesitan por qué su estatus económico es bueno, o bien para aquellos que no justifican con un buen promedio ser merecedores de ese privilegio.

REMO: algo está pasando con la falta de principios en nuestra sociedad, es imposible ver que los jóvenes sean los que se pongan al tú por tú con los padres de familia y más en los casos de un adicto, que traiga en jaque a toda la familia. En mis tiempos era impensable cuestionar la autoridad de mis padres. Urgente recuperar la autoridad en casa.

REMO 2: por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo entenderá por qué siempre ha vivido del estiércol, y eso es lo que le gusta. Así pasa con los políticos, sus asesores y voces autorizadas, unos son abejas, otros son moscas.