En escuela de Colima limitan presencia de estudiantes en ceremonia de cierre de cursos, por no pagar 150 pesos

*Denuncian padres y madres de familia de alumnado de sexto grado de la primaria Miguel Álvarez García.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Estudiantes de sexto grado de la escuela primaria Miguel Álvarez García de Colima capital cuyos padres y madres de familia no pudieron dar “apoyo” para ceremonia de fin de cursos que se realizará el viernes 22 de julio, fueron limitados por directivos del plantel a acudir a dicho evento donde además se entregarán documentos oficiales.



De acuerdo a denunciantes cuyos hijos e hijas acuden al plantel a recibir preparación académica, expusieron que si no pagaron 150 pesos “no tienen derecho a acudir al evento de clausura”.

Señalaron a la directora de la escuela Lizeth Cedeño Grijalva solicitaba los 150 pesos por estudiante para “rentar mueble ‘especial’, hacer invitaciones y carpetas alusivas al evento”.

Además que si no asisten al evento de clausura podrán descargar los papeles por internet, “no quieren que se presenten, que ya después la directora les informará cómo descargar las boletas”.

Mediante un audio hecho llegar a CN COLIMANOTICIAS se escucha a la directora mencionar: “me va a dar mucha pena que no se complete el gasto y se vaya a presentar ese día. Si ustedes (padres y madres de familia) no están considerando asistir ese día ni sus hijos (estudiantes) le comenten a docentes con la intención de no considerarlos y no generar más gastos extras si no van a participar”.

Las personas denunciantes calificaron de injusto que se limite el acceso y la presencia del alumnado.

Expusieron que muchas familias tienen limitaciones para poder pagar dicho recurso, además que el mismo plantel ya tiene mesas para llevar a cabo el evento, en el cual no se tiene considerado dar aperitivos.

De acuerdo a un mensaje enviado por WhatsApp por parte de la Vocal de grupo refiere: “Cada niño que haya pagado para asistir tendrá derecho a llevar a dos acompañantes. Al evento solo podrán asistir los niños que paguen dicha cuota, los que no pues ya la Directora informará en su momento como podrán bajar las boletas de calificaciones.”

Así mismo expone “Cabe mencionar que no andaré atrás de ningún padre de familia para que coopere, quien no quiera cooperar no se les obligará ni les estaré recordando, la fecha límite para la entrega del dinero es a partir de hoy y hasta el día 15 de julio por la mañana, de igual manera el dinero se estará recolectando lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, de 7:40 a 8:00 en la entrada principal, o pueden enviarlo con su hijo para que se lo entregue al Maestro Luis. Debido a que se tiene que rentar mueble, quien no de el dinero en tiempo y forma en la fecha establecida no se le podrá tomar en cuenta”.

FAMILIAS DE BAJO RECURSOS

Los padres y madres de familia de estudiantes que denunciaron el hecho, expusieron que hay muchos que son de bajos recursos.

Añadieron que la directora del plantel y el personal docente ha exigido que el alumnado debe acudir con uniformes en buen estado y caso contrario lo compren solo para asistir al evento de clausura de curso.

Hicieron el llamado al secretario de Educación y Cultura (SEC), Adolfo Núñez González a tomar cartas en el asunto y no se limite el acceso a estudiantes a recibir su documentación, debido a la falta de recursos que les aquejan a algunas familias.