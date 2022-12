En el marco del Día internacional de personas con discapacidad, IMSS Colima promueve una cultura de inclusión

*Para el IMSS la discapacidad no es una limitación ni una traba, al contrario se debe tomar como un desafío, mostrando a las demás personas que el límite está en la mente.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Lo que me motiva a salir adelante es que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) me dieron la oportunidad de crecer como persona y como trabajador”, menciona Ismael Corona Vadillo, Técnico Polivalente adscrito al Hospital General de Sub-Zona y Medicina Familiar (HGSZyMF) No. 4, de Tecomán, a tres años de un accidente que le ocasionó la amputación de una de sus extremidades, y le ha permitido ver la vida desde otra perspectiva, sin ser un impedimento para lograr sus objetivos.

Menciona que al inicio fue difícil, pero su familia y compañeros lo impulsaron a ser perseverante y a luchar por sus sueños, a la fecha forma parte de la plantilla laboral del HGSZyMF No. 4, juega básquetbol en el equipo de la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en la liga Villa de Álvarez, y estudia la carrera de Enfermería General.

“Actualmente en mi área de trabajo en el IMSS, yo percibo positivamente la inclusión, cuento con el apoyo de mis compañeros para realizar algunas actividades y eso me da la confianza para salir adelante día con día”, mencionó Ismael, en el marco del día internacional de las personas con discapacidad, asegurando que se encuentra viviendo una experiencia, la cual agradece y aprovecha diariamente, ya que gracias a la inclusión ha tenido la confianza para de salir adelante como persona y como trabajador del Seguro Social.

El Subjefe de Conservación del HGSZyMF, Eulalio Hernández Alvarez No. 4, reconoce el esfuerzo y la dedicación con la que Ismael realiza sus actividades diariamente a la par de sus compañeros, menciona que “para el IMSS la discapacidad no es una limitación ni una traba, al contario se debe tomar como un desafío, mostrando a las demás personas que el límite está en la mente”.

Asimismo, resaltó la importancia de que en el IMSS se sigan impulsando acciones en todas las áreas para la inclusión social de las personas con discapacidad y personas en estado de vulnerabilidad, para garantizar el respeto a sus derechos y para sensibilizar sobre el tema a nuestro personal y a la población en general.