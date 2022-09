EN COLIMA AMPLIAREMOS LA ALIANZA: AOG

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

En Colima existen condiciones adecuadas no únicamente para mantener la alianza partidista entre el PRI, PAN y PRD para el 2024, sino hasta para ampliarla con más partidos y organizaciones, hasta hoy no hay riesgos de rompimiento, inclusive consideramos que se mantendrá a nivel nacional a pesar de los desencuentros recientes por la iniciativa legislativa sobre la seguridad pública del país, dijo Arnoldo Ochoa González presidente estatal del PRI.

El dirigente estatal del PRI Arnoldo Ochoa González se reunió con el Círculo Colimense de Analistas Políticos para escuchar nuestros puntos de vista y analizar la problemática estatal, surgiendo varios temas entre ellos los riesgos de la Alianza Va por Colima, precisando Arnoldo que el conflicto se generó en la Cámara de legisladores federales por razones de la seguridad pública nacional, pero es asunto que se resolverá a nivel central y creo que será superado pronto por la dirigencia nacional porque consideramos que continuará rumbo al 2024, en Colima estamos de acuerdo en mantenernos con la coalición, tenemos gobiernos municipales y tenemos fracciones en el Congreso local, en donde trabajamos de común acuerdo. En los ayuntamientos en donde ganó la coalición, están incorporados funcionarios de Acción Nacional, del PRD y del PRI, y en todos están reflejados los propósitos de la coalición Va por Colima”.

URGE UNA BUENA ENCUESTA

La seguridad pública nacional falló y está peor que antes, los datos estadísticos lo comprueban debido a que todavía no termina el sexenio de Morena y ya superó por mucho el número de homicidios de todos los sexenios anteriores, dicen que desean hacer una encuesta sobre si debe o no estar el ejército en las calles, cuando la pregunta más adecuada sería ¿Considera que el esquema de seguridad pública falló? O bien ¿Le gustaría que cambien la estrategia de seguridad? Allí verán que el pueblo no se equivoca.

Cuestionó Ochoa González que en todos los estados de la república y en todos los municipios hay graves problemas con la fracasada estrategia nacional de seguridad pública, le falló al pueblo el Gobierno Federal en materia de seguridad, la Guardia Nacional no funcionó como lo anunciaron y si antes Morena criticaba al ejército ahora cambió, pero es pésima la actitud de abrazos y no balazos, pues hasta los militares han sido humillados y perseguidos por los delincuentes en muchas localidades, y aumentó la inseguridad en las calles del país, hay mucha preocupación de los empresarios, pues hasta los más pequeños comercios les piden cobro de piso o son objeto de robos que van en aumento y si analizamos muchas familias sufren por familiares desaparecidos o porque han muerto por la violencia.

MARIO ANGUIANO ES CUADRO IMPORTANTE

Ante una pregunta expresa dijo; “Mario es mi amigo” y a nadie debe preocuparle de que Mario Anguiano ex gobernador del estado participe en la actividad política y social, y que se reúna con amigos, dentro o fuera del PRI, porque por principio de cuentas es un ciudadano con sus derechos civiles y constitucionales, el mismo manifestó su apoyo a Virgilio Mendoza para que llegara a la gubernatura con el partido Verde, pero fue porque consideró adecuado su proyecto político, lo mismo lo hicieron muchos otros cuadros priístas importantes que se fueron, también del PAN salieron algunos pero el proceso anterior terminó y ya debemos darle vuelta a la página.

Ahora conformamos una nueva y mejor Alianza con el PAN y el PRD y para el 2024 vamos ampliar nuestra coalición con más partidos y organizaciones, deseamos que regresen muchos liderazgos e invitarlos a trabajar todos unidos para recuperar muchos espacios, hoy tenemos la presidencia municipal de Colima, de la Villa, así como diputaciones locales y una federal, las puertas del tricolor están abiertas para todos los cuadros que se hayan ido a otros partidos con o sin justificación, pues las condiciones de los partidos son cambiantes y ahora el PRI tiene más apertura y puede apuntalar a los liderazgos.