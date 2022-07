En Chivas quiero dar una mejor versión de mi: Santiago Ormeño

CN COLIMANOTICIAS

México.- El anuncio de Eduardo López con Pachuca hacía que el tema de Santiago Ormeño se hiciera cuestión de minutos. El delantero esperaba con ansias, entrenaba por separado y esperaba a que se hiciera oficial. El anuncio llegó y Santi por fin podrá integrarse a las prácticas. Ormeño se olvidó de sus años complicados en León y llega con ilusión de hacer historia con el club tapatío.

El seleccionado peruano fue muy claro, le pidió a los aficionados que confíen en él, pues dará en todo en el terreno de juego para que el Rebaño Sagrado compita por un título. “Denme el voto, yo prometo que no los voy a decepcionar”, pidió Santi de inmediato.

Se dijo listo para el reto que significará llegar al equipo más popular del país. “Es una responsabilidad grande, una gran oportunidad, estoy muy feliz, ya había estado aquí y no pude quedarme, pero ahora quiero hacerlo bien, vengo a aportar lo mejor de mi, como delantero me piden goles, me voy a partir el alma para que eso se dé”.