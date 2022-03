EN BUSCA DEL HUESO PERDIDO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

A los integrantes del grupo de porristas indiristas modestamente intitulado “Experiencia y Sabiduría”, en su mayoría priistas en fuga como Francisco Hueso Alcaraz, Ramón Ruiz Magaña, Juan Manuel Chávez García, Eloy García Alcaraz, Hugo Alejandro Vázquez Montes, Héctor Peña Luna, Juan Cervantes Mercado y Miguel Salazar Abaroa, se les queman las habas en busca de las delegaciones federales supuestamente ya eliminadas del organigrama del gobierno de la 4t. A pesar de que, por ejemplo, el incompetente y corrupto, como lo calificó su ex jefe cuando lo corrió a escobazos del cargo de secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Hugo Alejandro Vázquez Montes, logró enquistar a su hija como directora de la Juventud en el Gobierno de la Esperanza y a un sobrino en el Cabildo de Tecomán, quiere más: una delegación nomás para él.

Otro que no se harta es Francisco Hueso Alcaraz, quien metió al Cabildo de Manzanillo a su hija y a su hermano Ramón. Los ex alcaldes de Ixtlahuacán, Héctor Peña Luna y Juan Cervantes Mercado, igual que Ramón Ruiz Magaña, cobran en los Programas Sociales del Gobierno de la 4T, pero empecinados están en que el patrón de todos ellos, Arnoldo Vizcaíno Silva, los invista nada más ni nada menos como delegados federales, figura esta que supuestamente había borrado del mapa hace tres años el líder moral de todos ellos, Andrés Manuel López Obrador.

En la misma tesitura están el ex prisita, ex perredista, ex panista, ex verde ecologista y ahora morenista converso, Miguel Salazar Abaroa, y el ex priista y panista vergonzante Eloy García Alcaraz, quien el sexenio pasado soñó con ser el secretario particular del ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Para llamar la atención de Indira Vizcaíno Silva, hay que recordar, publicaron el desatinado desplegado “Gobernadora, no estás sola”, en el que le enviaron su petición de chambas:

“Nosotros, tus amigos, los integrantes del grupo denominado Experiencia y Sabiduría, quienes desde su precampaña compartimos el ideal de luchar para con los votos de los ciudadanos darle una esperanza a Colima, te decimos: Siempre estaremos contribuyendo en el objetivo fundamental de la construcción de un mejor estado. La tempestad amainará, confiamos que pronto volverá la calma. De todo corazón te decimos: Creemos en ti, te queremos y te admiramos. Quedamos a tus órdenes”, órdenes de tomar posesión como delegados federales que se han tardado en llegarles, tanto, que tuvieron que recurrir a los oficios del prestigiado e influyente, no se rían, periodista porteño Baldomero Díaz Gaytán para que le enviara a la gobernadora el siguiente llamado:

“Ya circulan en los corrillos del poder los nombres de quienes podrían ser nombrados, en los próximos días, como delegados federales en el estado de Colima. Hugo Vázquez Montes, Ramón Ruiz Magaña, Rafael Briceño Alcaraz, Miguel Salazar Abaroa, Francisco Hueso Alcaraz, Adalberto Carbajal Berber y Eloy García Alcaraz. Todos ellos leales al proyecto de Indira Vizcaíno y con acreditada experiencia en el servicio público”, sentencia Baldomero a petición de parte.

“Siempre estaremos contribuyendo en el objetivo fundamental de la construcción de un mejor estado”, le juran a Indira Vizcaíno Silva los busca chambas del grupúsculo “Experiencia y Sabiduría”, mismo “objetivo fundamental” al que en nada contribuyeron durante las décadas que alegres y contentos cobraron el gobierno priistas a costillas del pueblo bueno de Colima. Quienes no los conozcan que les crean su rollo zalamero. Menos mal que los de “Experiencia y Sabiduría” no son como los peñistas y calderonistas que sólo buscan cargos públicos para beneficiarse.

Se dice que…

*Tan malos los de “Experiencia y Sabiduría” como los sin oficio e ignorantes que pululan en el Gobierno de la Esperanza, ni a quiénes irle.

*Con “gobernadoras por un día” podrían cubrirse las constantes ausencias del territorio colimeño de Indira Vizcaíno Silva, Coordinadora de Campaña de la candidata de MORENA a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

*Entre el ex gobernador de Colima, José Ignacio Peralta; y el de Nuevo León, Jaime Rodríguez, hay una pequeña gran diferencia: El primero le entregó la gubernatura a Indira sin hacer gestos, blandito y cooperando; el segundo no, se le puso Bronco a Samuel, y así le está yendo.