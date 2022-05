Embarazo biónico la nueva forma de educar a las mujeres jóvenes/ Viruela del mono ¡Por si faltaba algo! 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

El bebé biónico durante una década y media fue el mecanismo moderno para educar a las mujeres con respecto al embarazo. Recuerdo bien como llegaban las brigadas a las escuelas secundarias y preparatorias buscando que con la experiencia de llevarte un muñeco a casa, aprendieras que el ser madre no es fácil. Sin embargo, la realidad demostró por años que los embarazos en adolescentes iban a la alza, sin ningún programa exitoso para que lograran cambiarles el chip y hacerlas más conscientes.

Si 10 bebés entregaban, los indicadores que tenían para saber si comió a sus horas, le cambiaron el pañal, lo abrazaron, lo atendieron, lo mimaron, y lo trajeron todo el tiempo, daban como resultado que no estaban capacitadas para ser madres y mucho menos tuvieron la paciencia y el compromiso para hacer un experimento por un día, ya ni que pensar de hacerse responsables de un bebé a su corta edad y asumir el reto de ser madres.

Pero definitivamente algo está pasando al interior de la familia, los padres no están enseñando la importancia de la responsabilidad de ser madre, al contrario, no hablan con sus hijas e hijos, no educan desde el seno de la familia que traer un bebé al mundo es una gran responsabilidad. Por el contrario vemos que sigue siendo un tema tabú y cada vez se aleja la posibilidad de que se hable con claridad de los riesgos en la salud de una mujer adolescente al ser madre y también los grandes compromisos de sacar adelante a un hijo.

Ahora la estrategia es diferente, el nuevo Programa de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud, donde se da orientación a todas las mujeres embarazadas, puso en marcha un embarazo biónico, consistente en una prenda con el peso original de un embarazo, para concientizar a las mujeres. El periódico Colima Noticias publicó una experiencia de una mujer de 35 años que al ser parte del experimento dijo “Prefiero cargar caguamas a un bebé”.

La participante de nombre Ángeles Ávalos, una mujer de 35 años de edad quien no tiene previsto embarazarse, pero decidió hacer una prueba de traje simulador de embarazo. Durante dicha prueba, se sentó, realizó posturas y cargó el peso de lo que debe cargar una mujer cuando está embarazada. En este sector también existen distintos programas como Métodos de Planificación y Programa Sexual de Adolescentes.

De esta manera aquel o aquella adolescente que quiere planear un embarazo, puede acercarse al sector de salud público, donde cuentan con métodos de planificación familiar y son gratuitos.

En todos los centros de salud de Colima las personas pueden solicitar de manera gratuita condones femeninos y masculinos, pastillas anticonceptivos o pastillas anticonceptivas de emergencia. Además existen métodos permanentes como oclusión, tubaria, bilateral o salpingoclasia y en varones la vasectomía.

¡POR SI FALTABA ALGO! VIRUELA DEL MONO

«Es el mayor brote jamás visto en Europa»: ¿qué es esta enfermedad detectada ya en 11 países y qué riesgos tiene para la salud?

La aparición de un caso de la viruela del mono en Reino Unido el 7 de mayo encendió las alarmas. Con el correr de los días, la enfermedad comenzó a propagarse y ya se identificaron decenas de casos en 11 países con una particularidad: las relaciones sexuales parecen tener un rol importante en el contagio.

Reino Unido informó este viernes ya de dos decenas de casos confirmados. En España, Portugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Francia, Bélgica y Alemania ya se ha detectado también la enfermedad. Países Bajos reportó este viernes numerosos casos sospechosos, aunque todavía no habían sido verificados mediante estudios.

«Con varios casos confirmados en Reino Unido, España y Portugal, este es el brote de viruela del mono más grande y más extendido jamás visto en Europa», dijo el servicio médico de las fuerzas armadas de Alemania.

Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó este viernes su preocupación por la diseminación de la viruela del mono.

«Al entrar en la temporada de verano en la región europea, con reuniones masivas, festivales y fiestas, me preocupa que la transmisión pueda acelerarse, ya que los casos que se están detectando son de personas que mantienen relaciones sexuales, y los síntomas son desconocidos para muchos», dijo el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, en un comunicado.

Si bien no existe una vacuna desarrollada específicamente contra la viruela del mono, algunos países apelan a la inyección contra la viruela humana, ya que ofrece una protección del 85% porque los dos virus son bastante similares.

Aun no se tiene toda la información sobre la Viruela del Mono, pero definitivamente no podemos dejar de estar atentos, para los casos que se lleguen a presentar en México, hay que leyendo constantemente acerca de esta nueva enfermedad.