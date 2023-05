Elemento de la Policía Estatal agrede y amenaza a periodista en Colima

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Una periodista de Colima fue agredida por elementos de la Policía Estatal está mañana del domingo en la colonia Mirador de la Cumbre de la capital.

De acuerdo a los hechos un hombre fue asesinado y la periodista de una cadena televisiva nacional fue a cubrir la información.

«Me encontraba atrás del cerco (policiaco), no estaba tomando nada (de imágenes) y (el policía) me agarró el teléfono y borró todo», expuso.

Añadió que logró recuperar las imágenes de los hechos.

La periodista expuso que los agentes le hicieron «bola» y uno de ellos la amenazó diciendo que «luego no andemos llorando con lo que nos pasa».