ELECTORES MÍNIMAMENTE RESPONSABLES.

La muerte no llega con la vejez,

sino con el olvido.

Gabriel García Márquez.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Con relación a la historia registrad de nuestro México democrático podemos señalar que nos ha costado demasiado transitar y llegar a tener gobiernos democráticos; luchas intensas entre la clase política, movimientos sociales, medios de comunicación, y aun así nos falta mucho camino por recorrer, si bien es cierto que se ha avanzado mucho en el tema democrático, también debemos reconocer que los partidos políticos tienen tareas pendientes para con la sociedad.

Los últimos procesos electorales vividos en el país evidencian una falta plena de responsabilidad por parte de los ciudadanos para hacer valer ese derecho de elegir a sus gobernantes, por lo tanto, una prioridad que deberían considerar los institutos políticos sería la de hacer volver al electorado a las urnas.

El ciudadano, a partir de la idea de qué es un derecho a elegir a sus representantes, debe pensar bajo una visión de toda una comunidad política, es decir, pensar en que es lo mejor para nuestro país, ya que bajo una visión solidaria debemos pensar qué nación queremos para todos los mexicanos.

México requiere de ciudadanos racionales, informados para que al momento de sufragar tenga la plena seguridad en la decisión que ha tomado ya que de esa manera se actúa bajo normas ideales de la conducta humana, también debe tener presente que meta persigue al decantarse por x ó y candidato ya que de esta manera se le estaría apostando por un buen destino para el país.

Existen electores que se les conoce como interesados y que estos actúan bajo ciertas conductas a través de las cuales buscan de manera legal o ilegal, e incluso bajo conductas inmorales que su candidato resulte ganador en el proceso electoral, sin embargo, no se procura lo que es mejor para el país ni la colectividad sino para un reducido grupo de electores.

Ante la poca concurrencia de los electores en los pasados procesos electorales existen voces que indican que las elecciones deberían ser obligatorias y forzar al ciudadano a sufragar, ya que en un imaginario en el cual sólo un 10% del electorado definiera una elección presidencial estaríamos ante un poder ilegítimo, sin embargo, también debería ponerse sobre la mesa si es por causa del elector o de la forma de hacer política por la cual se presenta este fenómeno del abstencionismo electoral.

Desafortunadamente todo parece indicar que la apatía, la irresponsabilidad, la indolencia, la desidia y la pérdida de la esperanza por parte del pueblo mexicano han permitido que se elijan gobernantes sin la legitimidad democrática posible ya que se han presentado en algunos casos un abstencionismo que hasta el 60% del electorado.

En muchos de los casos el elector opta por no ejercer su derecho al voto debido a que los candidatos no cuentan con los perfiles idóneos para desarrollar la tarea gubernamental, sin embargo, una de las opciones y que buscan fortalecer la participación del electorado es intentar otras formas de elegir a nuestros gobernantes una de ellas la llamada epistocracia, es decir, que los ciudadanos más competentes tienen un poco más poder político sobre los que menos competencias o conocimientos han demostrado.

Si bien es cierto que se ha pensado en ser una gracia elitista, en realidad es algo parecido a profesiones como la medicina, la abogacía, arquitectura, es decir que así como se escogen buenos profesionistas cuando los requerimos también deberíamos de elegir buenos gobernantes y fomentar la responsabilidad ciudadana al momento de tomar la decisión de elegir a quien nos gobernará.

Si bien es cierto que la democracia los países que la llevan a cabo son los más prósperos y las condiciones de vida son más dignas, también debemos reconocer que uno de los grandes problemas por los cuales atraviesa la democracia se refiere a unos votantes desinformados, o incluso a un fanatismo desmedido que no obstante existir testimonios del mal actuar de un gobierno estos votantes desinformados debaten sin tener argumentos valederos, contribuyendo a que se cometan errores garrafales como en el año de 1932 cuando en Alemania arribó el partido nacionalista el poder.

Una de las causales que se atribuyen a la abstencionismo es el referente al desencanto de los electores hacia candidatos que no cumplen con sus expectativas, sin embargo, también vale recordar que los electores son mínimamente responsables, quieren institutos políticos serios y los electores no se involucran, quieren una oposición férrea y constantemente en contra del poder pero no se involucran en las tareas. Mientras al electorado se le tenga que estar rogando para que se informen, capaciten y salgan a votar incompetentes e ineptos continuará en el poder con las consecuencias desastrosas que representa para nuestro país.

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

