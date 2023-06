ELECCIONES 2023

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

El Estado de México, con la mayor cantidad de electores, dio el giro en este 2023, para dar paso a la 4T y a la transformación de aquel estado mexicano.

Hay que reconocerle a la contendiente perdedora, Alejandra del Moral que, aunque muy temprano se dijo ganadora, poco tiempo después reconoció su derrota.

Casi el Siglo el Estado de México padeció los gobiernos priistas, pero como no hay mal que dure cien años, ni enfermo que los aguante, el cambio llegó.

No se puede pasar por alto que el Estado de México, era uno de los bastiones del PRI, hoy sólo le quedan dos, Durango y Coahuila que también ayer lo conservaron.

Las lecciones que dejan las elecciones del Estado de México y Coahuila serán determinantes para lo que se pueda lograr en el 2024 que, dicho sea de paso, no dudo del triunfo de Morena.

En el Estado de México, con un gobierno priista, falló la alianza perversa, ya que al parecer el PAN no trabajo en favor de su candidata, pero lo más importante, se refleja un techo electoral que no pasa de un 40 por ciento y con eso no les ajusta para lograr el triunfo en el 2024.

En contraparte, en Coahuila vemos que Morena no hizo las cosas de la mejor manera, porque se fueron por el candidato más popular, pero no por el más rentable. Hay la duda si el candidato hubiera sido Ricardo Mejía, otra cosa hubiera sido para Morena. Pero Ricardo se encaprichó y se fue por el PT, lo que al final significó la derrota para él y para Armando Guadiana quien sólo alcanzó un poco más del 20 por ciento de los votos.

Así las cosas, Morena tiene que tejer fino para elegir a su candidata o candidato el próximo año, están obligados a llegar unidos y fuertes, porque débiles y divididos, quién sabe cómo les vaya. No se deben confiar y creer que porque ganaron el Estado de México ya ganarán la elección presidencial.

Morena en el 2024 tienen amplias posibilidades de triunfar, sobre todo porque el trabajo que viene realizando el presidente, Andrés Manuel López Obrador es muy positivo, incluso hasta para sus adversarios. Que no lo reconozcan es otra cosa.

Así mismo, la oposición trabajará para que Morena llegue dividida y débil, haya ellos si lo permiten y el punto clave será la elección de su candidata o candidato; sea mujer u hombre, tiene que ser el más rentable, el que logre el triunfo para darle continuidad al proyecto se transformación nacional.

Por otro lado, el golpe anímico al PRIANPRD fue muy fuerte, si bien ganaron Coahuila, no se puede comparar con la derrota en el Estado de México y no creo que un año les ajuste para recuperarse. El Estado de México tiene 6 veces más electores que Coahuila, en el primero hay más de 12 millones de electores mientras que en Coahuila apenas rebasan los 2 millones y eso duele.

Pero insisto, Morena no debe confiarse y deberá tejer fino, muy fino para seleccionar a la persona que los represente en el 2024.

No entiendo lo que dijo la persona que ganó la elección en Coahuila, cuando mencionó que la clave de su triunfo fue ciudadanizar su campaña política, sobre todo porque corre en rumor de una fuerte intervención del gobierno de aquel estado. Pero bueno, la clave de quien quiera ganar es la unidad. Y la unidad muy difícilmente se puede lograr entre quienes toda la vida fueron adversarios. En Edomex se demostró.

Dicen, los que no quieren irse, que si el porcentaje de la votación hubiera sido mayor hubiera ganado Alejandra del Moral. Yo les digo que la diferencia entre Delfina y ella se hubiera duplicado. Pero como el hubiera no existe, no pasa de ser un ejercicio mental inútil. ¡Saludos!

Gachos los líderes del PRI, PAN y PRD, en cuanto vieron la derrota en Edomex, dejaron sola a su candidata y se fueron a Coahuila a festejar el triunfo del PRI. Y a lo mejor hasta Alejandra se fue con ellos. Aunque de resultar cierto resultaría peor y podría calificarse como una total ingratitud de Del Moral a las personas que le dieron su voto.

Finalmente comentar que Morena dio un paso de muchos metros, rumbo a la elección presidencial, pero que habrá la necesidad de salir fortalecidos de la elección de su candidata o candidato, sin imposiciones ni caprichos.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.