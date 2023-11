ELECCIÓN 2024 SERÁ DE ALTO RIESGO PARA MÉXICO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

“Se nos viene el proceso electoral del 2024 como el más peligroso de la historia de todos los tiempos”, nunca como ahora había existido tanto riesgo para México al ver y sentir la escalada de inseguridad pública en todos los estados, la situación nacional de inseguridad y de varios problemas sociales que afectan al desarrollo del país podrían desbordarse si se reelige otro presidente o presidenta del mismo partido en el poder, se requiere que haya una nueva alternancia en el poder federal, por el bien de la sociedad para lograr la paz y tranquilidad de las familias mexicanas.

Fue la síntesis de la exposición de Beatriz Pagés Rebollar, directora de la revista ¡Siempre!, quien vino el pasado fin de semana a Colima a un encuentro con periodistas y medios de comunicación, hizo un análisis de la situación política nacional, precisando que la inseguridad pública está desbordada, sin control en los estados y a nivel federal en carreteras y en donde considera que también han destruido muchos programas e instituciones sociales criticándolas para ahorrarse miles de millones de pesos, sin reponer nada beneficioso, y creando más dádivas a los pobres, haciéndolos dependientes para ganar solo votos y popularidad, no para resolver la pobreza, mencionó que los medios informativos y los comentaristas y periodistas juegan un importante papel para impedir que se vaya a consolidar un régimen autoritario en donde no respetan la autonomía de los poderes y que cuestiona a los propios medios, quiere subordinarlos a su capricho, señaló que el partido en el poder no ha cumplido con el cambio esperado por los mexicanos porque la inseguridad pública está hoy desbordada.

INICIA EL PROCESO PRESIDENCIAL 2024

Con diferentes estrategias electorales los tres precandidatos a la presidencia del país iniciaron formalmente sus precampañas; Claudia Sheinbaum por Morena la inició en Veracruz asegurando que le dará continuidad al cambio, a la transformación del país y casi dio un informe presidencial de lo que se ha hecho en los cinco años por parte del gobierno federal, dijo que es tiempo de las mujeres, Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio del PRI, PAN y PRD realizó una manifestación popular en donde expuso su proyecto por el país, la inició en Ciudad Juárez dijo que no le dará abrazos a los delincuentes sino que los perseguirá y encarcelará, poco antes, expresó parte del discurso de Colosio al señalar de que México sigue teniendo hambre y sed de justicia y Samuel García por Movimiento Ciudadano, su precampaña la inició en Monterrey señalando que si a Nuevo León le va bien en tan poco tiempo como gobernador, así le puede ir mejor al país y mucho mejor al mismo estado si es presidente.

EL PROCESO DEL 2024 EN COLIMA

Como es costumbre política nacional hasta que se hacen los arreglos cupulares de los partidos a nivel federal e inician oficialmente las precampañas presidenciales, en los estados empezarán a definir las precandidaturas a las senadurías, diputaciones federales, así como las alcaldías y diputaciones locales, por ello en Colima todavía no saben quién es quién para ser postulados, aunque los diálogos y algunos acuerdos se iniciaron hace algunos meses, pero sin definirlos hasta hoy.

Sin embargo, ya se visualizan algunas precandidaturas en forma natural por el trabajo que han realizado en los municipios, pero según el INE y el Instituto Electoral del Estado de Colima las precampañas en Colima inician el 15 de diciembre y terminan el 3 de enero del 2024 para las diputaciones locales y las presidencias municipales o ayuntamientos, y las campañas oficiales serán del 5 de abril del 2024 al 29 de mayo.

FRENTE DEFINE SENADURÍAS EN COLIMA

Extraoficialmente se sabe que el Frente ya definió ayer en México el acuerdo que ratificaron para el acomodo de las candidaturas a senadores para Colima, primera fórmula para el PRI y segunda fórmula para el PAN, quedando pendientes solo los nombres de todas las candidaturas a las senadurías y diputaciones federales, por lógica política serán designadas por los partidos a nivel nacional con acuerdo con las estructuras de los partidos estatales, aunque en el caso de Morena serán concertadas entre la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno.

