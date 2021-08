El trabajo sucio…

DESDE LA CURUL 26

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez.

Este martes llegará a su fin el último período ordinario de sesiones de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Estado, la cual pasará a la historia, como lo anunciaron desde el inicio –Juntos Haremos Historia–, pero como una de las peores que se han tenido los últimos tiempos, la cual sobresalió por los pleitos internos, acusaciones que nunca se concretaron en demandas, sino más bien por la estridencia de los reclamos.

En la última sesión ordinaria de esta Legislatura, antes de que sea clausurado el período ordinario, habrá pleito. Será un pleito inútil, cuando solamente queda un mes a esta Legislatura y será precisamente el de receso, en donde las sesiones que puedan ser convocadas serán extraordinarias y para un tema específico.

El pleito será cuando durante la sesión que será en modalidad mixta, a consecuencia de que nos encontramos en el semáforo en rojo, y existen riesgos de contagio de coronavirus, inclusive dos legisladores, la coordinadora del PT, Mayra Yuridia Villalvazo Heredia y Luis Fernando Escamilla Velasco, del grupo del Partido Verde, aún padecen los estragos de este virus, que los mandó a cuarentena forzada.

El pleito ya lo dejó entrever la diputada Martha Alicia Meza Oregón, el pasado jueves, cuando se reunió la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que encabeza la diputada Rosalva Farías Larios, donde se tomó la determinación de posponer la sesión que se iba a realizarse ese día.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, durante la sesión de la Comisión de Gobierno Interno, reclamó airadamente que no se le hubieran reconocido como integrantes de ese grupo parlamentario a las diputadas sin partido Alma Lizeth Anaya Mejía, Ana María Sánchez Landa y el diputado Miguel Ángel Sánchez, quienes apenas tres días antes habían entregado sendos oficios en la Oficialía de Partes del Congreso local, anunciando su determinación de sumarse al grupo del PVEM.

La legisladora exigía que se le reconocieran los nuevos integrantes a su bancada, porque de esa manera se convertía en la segunda minoría, –ningún grupo tiene mayoría–, al interior del Congreso, apenas debajo de la fracción de MORENA, con cinco integrantes.

La coordinadora del Verde explotó en contra de la presidenta de la mesa directiva, Ma. Remedios Olivera Orozco y contra Rosalva Farías, a quienes las acusaba de actuar “con mala leche” y haberle bloqueado las quince iniciativas que entregó a lo largo de la Legislatura por lo que anunciaba que a partir de ese momento abandonaba el frente de diputados, donde estaban los legisladores del PAN, PRI, PT, Independientes a través del grupo “Juntos por Colima”, los diputados sin partido, PANAL, MC y el propio PVEM, señalando que “me voy con mis cinco legisladores”.

El pretexto…

El pretexto fue que no le habían reconocido el ingreso de tres legisladores a su bancada, sin embargo en la realidad era otro muy diferente. Ella decía que había entregado los oficios donde Ana María Sánchez Landa, Alma Lizeth Anaya Mejía y Miguel Ángel Sánchez, anunciaban su determinación de integrarse al grupo parlamentario del Verde, y que los oficios dirigidos a Rosalva Farías Larios, no se habían presentado a Gobierno Interno.

Martha Meza no buscaba quien se la hizo, sino quien se la pagara, por eso arremetió en contra del Oficial Mayor, Eligio Aldama Morales, a quien de negligente no lo bajó y lo menos que le dijo fue que su trabajo era descuidado y falto de responsabilidad; también la agarró en contra de la Directora de Procesos Legislativos, Dalia Guadalupe Salazar Zamora.

“Eso que están haciendo no se vale”, señalaba la diputada Meza, al tiempo que les decía que ella jugaría al juego que le pusieran, y advertía “pero los votos los traigo afuera y si ustedes quieren así, pues así vamos a jugar”, afirmaba visiblemente molesta.

En esa reunión de la Comisión de Gobierno Interno, a la que no acudieron de manera presencial todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, que siguieron la transmisión de manera virtual, sí en cambio estuvieron los hasta entonces diputados “independientes” (sin partido), quienes no perdieron la oportunidad para írsele a la yugular a Remedios Olivera y a Rosalva Farías, por no haber abordado su asunto y que a partir del jueves pasado ya fueran considerados miembros del grupo parlamentario del Verde.

Ni Martha Meza, ni los diputados sin partido que habían solicitado integrarse a la fracción del PVEM, entendían que para ser parte de un grupo parlamentario el asunto se debía tratar en sesión ordinaria, no en la Comisión de Gobierno Interno.

De acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 66, y 94 y 100 de su Reglamento, “los Grupos parlamentarios deben de acreditarse en sesión ordinaria, y no obstante, los diputados independientes tengan el derecho de adherirse a otro grupo parlamentario, de suceder esto, la Directiva debe de comunicarlo a la asamblea a través de la síntesis de comunicaciones, la cual se aprueba en cada sesión ordinaria, para posterior a su aprobación, proceder a darle el trámite que corresponda a cada documento”.

Los oficios de los diputados independientes Ana María Sánchez Landa, Alma Lizeth Anaya Mejía y Miguel Ángel Sánchez, donde manifiestan su deseo de adherirse al grupo parlamentario del Partido Verde, se dirigieron a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, marcando copia al calce a la Mesa Directiva, por lo que la omisión de no remitir dicha documentación a la Comisión competente, corresponde a la Oficialía Mayor, quien tiene a su cargo la oficialía de partes del H. Congreso del Estado.

Ni Martha Meza, ni los diputados que buscaban integrarse a esta bancada, quisieron entender, porque a eso los enviaron, buscaban un pretexto para decir “nos vamos, se resquebraja el frente de diputados y ahora nos sumamos a MORENA”, ese fue el verdadero fin de las cosas.

Truenen el frente y súmense a Morena, la orden…

Según la coordinadora del Partido Verde en el Congreso, las cosas debieron haberse turnado a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y ya; “a mí no me interesaba que al tener cinco integrantes en la bancada, me dieran la Secretaría de la Comisión de Gobierno Interno, yo no iba a tumbar a Fernando Antero, sin embargo escondieron los oficios para tratar de ocultar que el grupo del Verde ya tiene cinco diputados”, insistía la porteña.

Meza Oregón anunció que a partir de ese jueves pasado el Partido Verde abandonaba el Frente y se sumaba al bloque de MORENA, y según su afirmación junto con ella abandonan el Frente, los diputados de la bancada de “Juntos por Colima, que encabeza Guillermo Toscano Reyes, y el grupo del PT, cosa que ellos no han confirmado.

“Ya me salí del frente a partir de hoy (jueves) y junto conmigo nos vamos cinco diputados, voy a unirme a MORENA; viene la calificación de las cuentas públicas, viene lo de los magistrados y vienen situaciones y van a salir perdiendo ellos”, afirmó la coordinadora del Partido Verde.

Según Martha Meza el haber estado en el frente de diputados, en nada la benefició, ya que de las más de quince iniciativas que presentó, solo le aprobaron una, la de la Ley de Seguridad, y eso porque iba de manera conjunta con una presentada por el Gobernador a quien le dieron el crédito “y sin embargo nada les dije”.

Van a intentar sacar la ley de los moto taxis…

La instrucción que le dieron a Martha Meza, para abandonar el Frente de diputados a un mes de que concluya la gestión de la Quincuagésimo Novena, el meollo del asunto, es que quien manda en el Partido Verde ordenó no solo que tronaron el frente de diputados, sino que de inmediato se sumaran a Morena, para darle nuevamente la mayoría al interior del Congreso.

No van (bueno eso creo) por la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, que es la que lleva la conducción del aspecto administrativo del Congreso, porque ya de poco o nada les serviría, pero sí van por la mesa directiva de la Diputación Permanente que se elegirá este martes.

Originalmente ya se había consensado cómo se integraría esa mesa directiva de la Diputación Permanente, que estará vigente durante el mes de septiembre y que llegado el momento se convertirá en la Comisión Instaladora de la Sexagésima Legislatura y en esa mesa directiva estaba considerada Martha Meza, como segunda secretaria.

Ahora aliados MORENA y PVEM tratarán de nombrar lo que será la última mesa directiva de esta Legislatura, donde dos posiciones serán para la bancada del Verde y el resto se los adjudicará Morena si otra cosa no sucede, quedando pendiente solamente saber quién será la o el diputado que presida la Diputación Permanente.

Una vez que eso se concrete la bancada del Partido Verde de las primeras acciones que planteará, porque además esa es la orden y es el compromiso de quien manda en el PVEM, será llevar al pleno la iniciativa que contiene las modificaciones a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima, para que se autoricen los moto taxis en el estado de Colima, por eso tanta faramalla.

Como la fracción del PVEM preside la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, por conducto del diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a pesar que desde el mes de mayo del año 2019, tiene en su poder la iniciativa para modificar dicha ley, turnada por el Ejecutivo del Estado, donde se destaca que de acuerdo a los estudios el uso del transporte alternativo en la modalidad de moto taxi, no tiene viabilidad por poner en riesgo la vida de los usuarios, la metió a la congeladora, hasta estas últimas semanas donde ya le llegó la urgencia.

En 2019, Luis Fernando Escamilla, les dijo de manera tajando a quienes encabezan las diferentes cooperativas y grupos de moto taxi, que no se iba a aprobar esa reforma, por la inseguridad del servicio, hoy ya cambió su postura.

La orden de quien manda en el PVEM es que se apruebe la entrada en vigor de ese tipo de transporte, sin importar la vida de las personas, porque ese fue el compromiso de campaña adquirido por la gobernadora electa y como una muestra del afecto que la dirigencia del Verde la tiene a la futura gobernadora, a través de su grupo parlamentario, junto con los votos de los diputados de MORENA buscarán aprobar esas reformas, para que sean los actuales diputados los que carguen con los platos rotos y la próxima mandataria estatal no entre en conflicto con los concesionarios del transporte urbano, suburbano y de taxi, pues ella dirá que así le dejaron la ley.

Esto lo reconoce la propia Martha Meza, cuando señala que a través del frente de diputados, “les pedí que me ayudaran a sacar la iniciativa de ley de los moto taxis y que las demás iniciativas las dejaran pendientes”, como no aceptaron y el compromiso de quien manda en el Verde es de que se apruebe esa ley, por eso la rabieta y por eso la decisión de resquebrajar el frente al interior del Congreso.

Para cerrar…

*Por si les interesa a los diputados…

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito, resolvió que los municipios del Estado de Colima no tienen dentro de sus facultades la prestación del servicio de transporte público, pues de acuerdo con el artículo 13, fracción 1, fracción XCVI y 16, fracción 1 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima, la regulación, coordinación, conducción y vigilancia del servicio de transporte en la entidad federativa corresponden al Poder Ejecutivo local.

Con la sentencia del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito se combate una resolución pronunciada en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa y por territorio donde se cuestiona la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2020 en el juicio de amparo indirecto 484/2030 por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima con residencia en esta ciudad; lugar en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.

*Lo que se está rumorando…

Se comenta en radio pasillo, que en el interior del Congreso y algunas presidencias municipales con el afán de que autoricen la operación de los moto taxi, se están ofreciendo cañonazos con cifras que tienen muchos ceros y la entrega de tres motos, eso a quienes apoyen la aprobación de dichas reformas… que conste, eso se rumora, no me consta.

*Por hoy hasta aquí dejamos “Desde la Curul 26”, no sin antes comentarles que este martes 31 de agosto, habrá sesión ordinaria en el Instituto Electoral del Estado, los temas que abordarán están muy buenos, ya les desglosaré de qué se trata… Hasta la próxima.