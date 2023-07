El secretario de Seguridad del Gobierno de Colima no está dando resultados; debe renunciar: MC

*Movimiento Ciudadano le había dado “el beneficio de la duda”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Luego que durante este año han ocurrido en el estado 467 homicidios dolosos, según datos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Ignacio Vizcaíno Ramírez, demandó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez, tendría que renunciar a su cargo por dignidad, pues en el cargo no está dando los resultados que la sociedad colimense espera.

Según la Mesa de Seguridad, en Colima durante el presente año se han registrado: en el mes de enero ocurrieron 70 homicidios en febrero 45, en marzo 83, durante abril 76, en mayo 92 en junio 62 y en julio van 38 crímenes.

Vizcaíno Ramírez quien indicó que, en su momento, él mismo le dio el beneficio de la duda al funcionario, sin embargo, ya pasaron varios meses desde su llegada al área de seguridad pública y las condiciones no han mejorado, toda vez que los índices delictivos no han disminuido y en algunos casos hasta se incrementaron.

El legislador de MC mencionó que en ocasiones un funcionario puede incumplir con su trabajo cuando no se le brindan las condiciones y herramientas adecuadas, “pero en este caso no sucede así, pues el Secretario dice que todo está bien”.

Asentó que “si el funcionario afirma que todo está bien, cuando estamos viendo lo que sucede, pues ya no es la responsabilidad total del Ejecutivo, sino de quien es el encargado del área de seguridad”, dijo.

Vizcaíno Ramírez mencionó que la exigencia de que haya un cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública no es una cacería de brujas, “pero el Secretario ya tiene muchos meses y en su momento le dimos el beneficio de la duda, pero tras varios meses no existen resultados”.

Insistió en que, si el funcionario cuenta con todas las herramientas para cumplir con su trabajo y no está cumpliendo, “entonces debe irse por dignidad y amor al estado”.

Dijo que el estado de Colima ya no puede aguantar más en la situación actual, “ya la realidad nos superó, la entidad que nos prometieron solo existe en la mente de una persona”.

Demandó a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, los alcaldes y representantes de los Poderes, para que se convoque a una reunión en la que se aborde el tema de la inseguridad.