El proceso electoral no impedirá seguir con Juicios Políticos: Armando Reyna

*En 15 días podrían resolverse los primeros; no tienen amparo los presuntos inculpados, afirma.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En un plazo de 15 días más podrían estarse dictaminando los tres primeros Juicios Políticos que la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura Local viene ventilando, según anunció el presidente de dicha Comisión y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), Armando Reyna Magaña.

Dio a conocer que estos serían los únicos dictámenes que la Comisión a su cargo podrían emitir, pues recordó que en el resto de Juicios Políticos “existen amparos de por medio y mientras no resuelva la autoridad federal no se podrá avanzar”.

Armando Reyna indicó que los asuntos que podrían resolverse son los relativos a los Juicios Políticos existentes en contra del ex alcalde Leoncio Morán Sánchez, la ex síndica del Ayuntamiento de Colima, Glenda Yazmín Ochoa (actual diputada local), y la ex regidora Magdalena Harayd Ureña Pérez, quienes no buscaron el amparo de la Justicia Federal.

Descartó Reyna Magaña que el inicio del Proceso Electoral de Colima, el próximo mes, vaya a ser motivo para dar continuidad con los procesos de juicios político que lleva a cabo la Comisión de Responsabilidades.

Asimismo, rechazó que en vísperas de que inicie el período ordinario de sesiones en la Sexagésima Legislatura, el próximo 1 de octubre, la delegada de los Programas del Bienestar, Viridiana Valencia, haya solicitado reincorporarse como diputada propietaria, una vez que para poder participar en el próximo proceso electoral local “tendría que renunciar al cargo”, derivado de que tiene aspiraciones para participar como candidata a un cargo de elección popular en el proceso 2024.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho a los militantes de su partido que quienes tengan aspiraciones de participar por algún cargo de elección, renuncien a los puestos que estén desempeñando.

Ante ello, Armando Reyna dijo que cuando inicie el proceso, quienes tengan aspiraciones forzosamente tendrán que separarse de la responsabilidad que estén desempeñando para que puedan abanderar su proyecto.

Aseveró que “los diputados tenemos otra condición, y es que la ley no nos exige que nos tengamos que separar como legisladores. Eso sería para los que son funcionarios y los que manejan recursos, pero en el caso de los diputados la ley no lo exige porque no manejamos recursos”.

Añadió que seguramente, su partido habrá de analizar esa situación y en su momento se tomará la decisión, concluyó.