Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima vive momentos cruciales en la vida política estatal, la sociedad colimense decidió tomar nuevos rumbos en las recientes elecciones para estar acorde a los cambios nacionales que encabeza con Morena el presidente del país, Manuel López Obrador, la mayoría de los estados en donde habrá cambios de gobierno estatal esperan lograr nuevos beneficios sociales y acabar con la gran corrupción de que tanto se habla en los medios, pero que a la fecha no vemos muy claro si va a car algún expresidente, ex gobernador, ni hay tantos funcionarios federales o estatales encarcelados, ni mayores recursos públicos asignados a los estados y municipios, pues al contrario hay recortes económicos por todos lados, en salud, en el campo y deudas imparables que dejan las administraciones, lo único que tenemos es la esperanza política por eso seguimos esperando el cambio con la famosa 4T.

El nuevo gabinete estatal que encabezará Indira Vizcaíno aseguran será más cercano al pueblo, atenderá a la gente mañanas y tardes, y las cajas para el pago de impuestos no se cerrarán antes de la 1 pm por la presión de los sindicalizados, no admitirán chantajes en obra pública, el 30 % de moche se acabó, ni habrá tratos en lo oscurito en las concesiones y permisos, ni se permitirán más arreglos con los aviadores estatales que solo cobran, serán dados de baja, y se hará una revisión a fondo del desorganizado trámite en el transporte público, empezando por las dificultades para obtener un simple permiso para circular sin placas obligando a la gente a traerlos de otros estados, las citas para el cambio de propietarios de vehículos ya no serán por meses, pero el problemita es saber quién será el nuevo Director de Movilidad. Sobre quien continuará llevando las finanzas estatales ya no serán los capacitados de Harvard o en Francia, que hundieron al estado, ya no habrá Fifis, serán simplemente honestos.

EL NUEVO GABINETE ESTATAL

Lo importante no está en los nombres, mujeres y hombres de compañía, sino en el nuevo rumbo que tomará la gobernadora electa, porque la ciudadanía espera ahora sí que se realicen obras públicas del gobierno federal y del gobierno estatal, porque no vimos prácticamente nada en los seis años, queremos que se repita el gran respaldo que tuvo del centro en la administración de Griselda Álvarez, y la gente pide un nuevo y mejor trato del ejecutivo estatal y de sus Secretarios, quienes durante casi dos años se la pasaron encerrados justificándose por la pandemia, ojalá las puertas de las Secretarías ahora sí puedan abrirse. Indira Vizcaíno aseguró que en estos días y antes de tomar protesta daría los nombres de los que la acompañarán en su gabinete. Eduardo Jurado podría ser el Secretario General de Gobierno y no Vladimir Parra quien también está en la lista, Rosy Bayardo podría pedir licencia a la diputación federal para asumir la Secretaría de Fomento Económico, Gisela Méndez ex candidata a la alcaldía de Colima podría ocupar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, así entre otros, pero la gran verdad la darán a conocer próximamente.

RIULT RIVERA CON ANALISTAS

El diputado federal del Distrito I, Riult Rivera Gutiérrez, dio a conocer en reunión con el Círculo Colimense de Analistas Políticos que retomará la lucha social laboral de la clase trabajadora, que es justa, porque fue un abuso de la federación quitarles el pago total que constitucionalmente les corresponde como jubilados y pensionados, se les debe pagar en salarios mínimos y no en UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Dijo desconocer porque los legisladores federales de otros partidos en Colima que antes pugnaban y denunciaban en campaña esa irregularidad ahora como legisladores ya no lo hacen. A pregunta expresa sobre su perfil panista, dijo que su afiliación a ese partido no le afecta en nada porque ahora con la alianza con el PRI y con el PRD ha ampliado más sus amistades, que piensa apoyar a todos los ciudadanos y grupos sociales y empresariales sin distinción de partido o grupos, que como diputado federal espera trascender por el bien de Colima y trabajar en coordinación con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno y cerrar filas con todos los legisladores federales del estado ya que se ve que no hay coordinación ni unidad para lograr así unidos los legisladores federales de Colima más recursos y más obras o programas para la entidad, pues la federación dio cero pesos en los recientes años para algunos rubros al estado.