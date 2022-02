EL MANTO GUINDA DE LA IMPUNIDAD

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, espera “la aplicación de la Ley en el presunto desvío de recursos económicos realizado por la administración municipal de Leoncio Morán Sánchez”, pues este exalcalde le “catafixeó” sus dos diputados locales a la gobernadora a cambio de protección para no devolverle al pueblo lo desviado ni vivir una buena temporada en el CERESO.

“Nosotros decidimos construir, la gente quería un cambio, y construir con lo mismo iba contra lo que siempre hemos luchado. Hoy lo más importante es la gobernabilidad y darle certeza. Yo creo que lo que tenemos que hacer como Movimiento Ciudadano, es apoyar para que esta decisión de cambio que había en el estado de Colima, poderla construir y consolidar”, se justifica Locho, pero todo mundo sabe que se le entregó a la mandataria Indira Vizcaíno Silva para salvar el pellejo.

“Ya entregamos las probatorias correspondientes y tenemos entendido que se inició una investigación y ya fue requerido el Ayuntamiento de Colima para ratificar la información que presentamos y con ello hemos avanzado mucho en el Ministerio Público, que está a punto de pasar esas pruebas al juez de control”, expresa esperanzado quien, León Alam, desde junio de 2021 presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción, por la ilegal la falta de entrega de 53 millones de pesos correspondientes a retenciones a los trabajadores y a la aportación patronal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol).

Casi ocho meses ya desde que la dirigencia sindical municipal de Colima emplazó al truculento exalcalde dueño de la franquicia emecista en el estado, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, y todavía nada de nada, a pesar de lo cual Arturo León Alam no ceja en su propósito de alcanzar justicia para sus agremiados. Prueba de su persistencia es que acaba de presentar una demanda de Juicio Político en contra del ex alcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, y de quienes fueron su tesorero municipal, Armando Zamora González, y la directora de Egresos, Andrea Juárez Cruz, “por el desvío de recursos por más de 53 millones de pesos, durante la gestión administrativa 2018-2021”.

El “diablo” exalcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, también desfalcó al Programa de Becas Educativas del H. Ayuntamiento. “La administración pasada dio unas becas, dejó un padrón, pero no dejó el dinero, se lo gastaron en otra cosa, porque cuando yo llego, ya no estaba; entonces por más que yo quiera apoyar, “¿de dónde saco ese dinero?”, denuncia públicamente la alcaldesa Margarita Moreno González y se compromete a deslindar las responsabilidades del caso. “Las becas son muy importantes para apoyar a las familias, pero en estos momentos el municipio no está en condiciones de darlas. A mí me encantaría dar más adelante becas, y no estoy cerrando una posibilidad, esperemos seguir recaudando nuestro predial, como hasta ahorita lo hemos hecho”, valora y confía Margarita.

Leoncio Alfonso Morán Sánchez le apuesta a la protección del Manto Guinda de la Impunidad a cambio de su incondicional entrega a la gobernadora, así diga que “en algunos momentos habremos de coincidir en alguna votación, habremos de coincidir o no en votaciones, en visiones, pero cada tema lo vamos analizando y aportamos lo que, desde nuestra visión, le conviene a Colima”. Quien no lo conozca que le crea.

Se dice que…

*La golpista del Poder Judicial del Estado, Brenda Del Carmen Gutiérrez Vega, tronó como ejotito tierno en la titularidad de la secretaria general del Congreso del Estado, porque hartó con sus desplantes a sus propios compañeros de viaje, los diputados locales 4teístas. Lo único que logró fue cambiarle a la anterior Oficialía Mayor.

*Ya libre de la obligación que nunca cumplió de guardar las formas como integrante del Poder Legislativo Estatal, se dedicara abiertamente y de tiempo completo a tumbar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santa Ana, y reemplazarlo por el mátalas callando ahora morenista, Guillermo Navarrete Zamora.