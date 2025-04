El luchador Cuatrero sale del reclusorio tras dos años de prisión

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México. – El luchador Cuatrero hizo sus primeras declaraciones tras quedar en libertad gracias a un amparo tras dos años en el reclusorio tras ser vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y violencia familiar equiparada en contra de su expareja, la también luchadora Stephanie Vaquer.

Cuatrero estuvo presente en el podcast de su hermano Sansón a unos días de haber dejado la prisión gracias a un amparo y relató su experiencia dentro del reclusorio.

“Ese mundo fue no grato, pero no sufrí. No grato porque yo acostumbrado a viajar y estar con mi familia, llegar ahí a estar atado de manos, pedirle a tu familia que te mandara para cosas personales. No lo sufrí porque siempre estuvo ahí, la gente con la que conviví no deja de ser persona y tuve un trato bien”, destacó el luchador de la familia Reyes.

Sobre las medidas cautelares que se le dictaron, el luchador no quiso hablar demasiado, pero mostró que no tiene brazalete ni es monitoreado por las autoridades.

Con información de Esto