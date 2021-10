EL JUEGO DEL CALAMAR ELECTORAL

PUNTO SOCIOLÓGICO

Por: J. Daniel Miranda Medrano.

Ya se instaló la nueva legislatura y está por tomar posesión la nueva gobernadora Indira Vizcaíno, y los affaires electorales parecen terminar con la determinación de la sala Toluca de regresar el triunfo en Tecomán a Elías Lozano.

Lo curioso de la etapa de resultados y calificación de las elecciones, es que las diferentes instancias que procuran la justicia electoral, a algunos participantes, como en el juego de la serie de streaming, les han puesto luz verde y luego luz roja; algunos se quedaron con el alumbrado en carmesí y a unos más suertudos les regresaron la verde o pasaron inadvertidos.

El esparcimiento comienza con quienes aspiraban a una diputación plurinominal y se encontraban en la primera posición de las listas de sus partidos, así inició el dirigente estatal de MORENA, y cualquiera hubiera pensado que al estar en la primera posición de las plurinominales tenía garantizado su asiento en el Congreso. El caso es que le encendieron el semáforo rojo porque solo con los triunfos que obtuvo el partido en los distritos de mayoría, MORENA llegaba a una sobrerrepresentación legalmente aceptada (obtuvo el treinta y seis por ciento del total de la legislatura local).

Sergio Jiménez no impugnó el acuerdo con que el IEE distribuyó las diputaciones de representación proporcional y al hacerlo en la sala regional Toluca, ésta volvió a encenderle la luz roja declarando improcedente el juicio y sobreseer el caso porque la sala consideró acertadamente, que al no impugnar el acuerdo del IEE, no tenía interés jurídico.

Y luego tuvimos el caso de Roberto Chapula de la Mora y Francisco Javier Pinto Torres, a Roberto Chapula como se recordará, la sala regional del TEPJF le quitó la diputación por cuestiones de equidad de género dándosela a Alicia Meza, que era la candidata del Verde que seguía en las listas plurinominales. Posteriormente la sala superior revirtió la decisión de su contraparte regional para devolverle la diputación al abogado, quien llego a la nueva legislatura rechinando llantas y quemando el huarache. Al dirigente del PANAL Francisco Javier Pinto le pusieron dos rojas también, primero la sala Toluca y luego la sala superior para darle esa curul a Movimiento Ciudadano.

A Paco Rodríguez también el Tribunal electoral le quitó el asiento de su reelección por considerarlo inelegible, pues el ex perredista y ahora panista fue electo por un distrito distinto al que fue votado la primera vez, pero lo que hizo la autoridad jurisdiccional al nombrar a su suplente, fue solo sustituir un integrante del matrimonio por otro.

Y alguien que se salvó de correr la misma suerte que Paco fue la diputada Ana Karen, pues nadie tuvo la ocurrencia de impugnarla ante la autoridad federal, y solo lo hicieron en el Tribunal del estado, quien confirmó su triunfo.

Y el ultimo caso de este juego electoral lo constituyó el del alcalde de Tecomán que fue impugnado ante el Tribunal local señalándose que no se separó del cargo y que se aprovechó del mismo ocasionando inequidad en la contienda. Pues ahora el suspenso terminó porque de nueva cuenta una autoridad resolvió algo distinto a la anterior.

Así estuvo el cierre del proceso electoral en su última etapa, el problema con todos estos casos es que finalmente parecen un juego donde todo puede pasar y cualquiera puede resultar triunfador o derrotado. En el proceso se vieron triunfadores y derrotados solo por unas horas, y donde las expectativas al futuro, jubilo y fracaso, fueron la constante de los involucrados en estos casos ocasionados por el complejo sistema de justicia electoral y las diferentes interpretaciones que se dan en diferentes niveles de casos diversos.

Twitter: @jdanie17