El hijo del Santo es abucheado por la afición, en su lucha de retiro

Ciudad de México. – El Hijo del Santo no aguantó más los reclamos de la afición que aseguraba que la caída de la máscara del Misterioso Jr era un fraude. La leyenda plateada tomó el micrófono al final de su función y explotó contra los gritos en su contra.

“No me van a hacer enojar. Aquí no hay fraude señores y si quieren me quito la máscara, órale”, dijo el Hijo del Santo antes de amagar con desamarrar la agujeta de su tapa.

Así perdió la máscara Misterioso Jr. ante el hijo del Santo en un duelo que pudo ser para ambos, al final la identidad del ‘Rey del yogurt’ quedó revelada 😱👊💥 📹@dangerousmanyrm 👉 https://t.co/MxpbnXZCKH pic.twitter.com/xkohYC9I25 — Esto en Línea (@estoenlinea) April 7, 2025

En ese momento, Santo Jr y Último Dragón se acercaron y lo abrazaron para impedir que presuntamente se destapara en la función.

Todo vino precedido de los gritos de “¡Fraude, fraude, fraude!” que se escucharon en la Arena Ciudad de México.

¿Por qué los aficionados consideraron fraude la victoria del Hijo del Santo?

Muchos aficionados mostraron su molestia porque el enfrentamiento de máscara contra máscara fue entre el Hijo del Santo y Misterioso Jr. Semanas antes, el propio plateado había anunciado que caería una máscara en la función de este 6 de abril, por lo que los aficionados asumieron que se trataba de un mano a mano ante Fuerza Guerrera.

Posteriormente, en la última conferencia de prensa previa a la función, LA Park apareció para pedir ser incluido. Después fue Misterioso quien se anexó al cartel y finalmente Último Dragón dijo que entraría a la lucha para ayudar a su amigo.

