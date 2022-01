EL GOBIERNO PISOTEA DERECHOS LABORALES

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Cientos de despidos injustificados de servidores públicos del gobierno estatal y de los ayuntamientos han ocurrido al cambio de las administraciones, ya sea federal, estatal o municipales, absurdamente y sin contemplación laboral y humana han dejado en el desempleo y desamparo a personas con 25 o más años de servicio público y hay muchas evidencias de abuso, algunas madres de familia o padres de familia inclusive con más de 50 años de edad, independientemente de suspenderles sus sueldos cada que terminan las administraciones por falta de recursos sin que los sindicatos de los burócratas ni ninguna organización de abogados hagan algo por ellos.

Resulta que ahora los tres niveles de gobierno son peores de corruptos que muchas empresas privadas y pisotean abiertamente los derechos de los trabajadores, pues los gobiernos municipales, el gobierno del Estado y el gobierno federal actualmente despidieron con facilidad a cientos de empleados que tienen más de 25 años de servicio sin liquidación alguna, con la mentira trillada de que los van a recontratar en un mes o dos meses, sin ser cierto, sino para que una vez que pase su término legal para presentar su demanda laboral de despido injustificado no tengan la posibilidad de ganar un juicio de reinstalación o indemnización, jamás cumplen su promesa y sin ninguna indemnización y lo que es peor sin que nadie los pueda defender con asesoramiento de expertos.

Hace muchos años era todo diferente, quieran o no reconocer en éste aspecto, los que ingresaban al gobierno federal inmediatamente eran registrados y dados de alta en el Issste, hoy muchos empleados inclusive del Issste no tienen ese servicio médico ni derecho a vivienda, porque ahora para evadir los pagos prefieren hacer contratos de limpieza y seguridad privada con empresas privadas para ahorrarse recursos por lo que dichos empleados no tienen dicho servicio médico y tienen salarios de miseria, su relación laboral es con las empresas no con la dependencia del Issste, pero así lo hace el Imss también y la mayoría de las dependencias federales.

Lo mismo ocurre en ayuntamientos y en el gobierno estatal, ahora los gobiernos de los tres niveles son los que pisotean los derechos laborales de los trabajadores de los pocos que quedan en las instituciones argumentándoles que los recortes es por la falta de recursos y no son responsabilidad de los gobernantes, es la crisis.

Los gobiernos ahora elaboran contratos por dos o tres meses inclusive por un año, para no hacer antigüedad y mantenerlos con un pie en la calle, aunque no son actividades laborales que terminan en ese período, y se les renueva otro para que no adquieran más derechos, y los despiden sin liquidarlos o pagarles lo que legítimamente les corresponde, aunque en realidad sí tienen derechos laborales.

Los órganos de Conciliación Arbitraje en las entidades que supuestamente fueron creados para la justicia laboral no funcionan, son como simples elefantes blancos, solo simulan apoyo al trabajador debido a que la designación de sus titulares son por dedazo del gobernador en turno, en México cerca de 20 millones de personas laboran para instituciones de gobierno y empresas privadas formales con contrato por dos meses o sin contrato bajo esquemas de freelance, acuerdos verbales o prestación informal de servicios que los hunden en la precariedad.

Los gobiernos ahora después de cumplir los años de servicio del trabajador para jubilarse hasta les escatiman o les niegan su jubilación porque les falta algún documento, exigen hasta el primer talón de cheque cuando ingresó, además de que en el caso de los empleados federales les inventaron las famosas UMAS para no pagarles conforme a salarios mínimos, y los legisladores federales, senadores y diputados federales hacen que no ven ni oyen las demandas de los trabajadores del país. Es ridículo que para realizar el trámite y jubilarte en México se tarden hasta un año mientras en la mayoría de los países responsables en forma inmediata les continúan pagando normalmente.

También las dependencias federales, los gobiernos estatales y ayuntamientos crearon nuevas figuras jurídicas con empresas privadas prestadoras de servicio para subcontratar al personal y evadir su responsabilidad de antigüedad y derechos frente al trabajador, pero ¿sabían ustedes que muchas empresas que sub contratan como afanadoras o guardias de seguridad privada son propiedad de los altos funcionarios? Las hacen mediante prestanombres para también ganar allí algo extra, ¿Hasta cuándo vendrá el cambio esperado de los trabajadores de los diferentes niveles de gobierno? ¿Hasta cuándo nuestro gobierno dejará de ser también corrupto e injusto?