El Gimnasio de Manzanillo, donde una persona falleció, había sido clausurado

*No garantizaba la seguridad; para abrir presentó documentos falsos *Capital Fitness entregó presuntos dictámenes fraudulentos sobre la seguridad estructural elaborados por peritos independientes

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Manzanillo, Col.- La Alcaldesa Griselda Martínez Martínez, confirma que el gimnasio Capital Fitness PLUS, que colapsó en Manzanillo tras el sismo -19S y que dejó una persona muerta, fue clausurado el 8 de julio pasado por el mismo Ayuntamiento por no cumplir medidas de Protección Civil.



Sin embargo, para lograr su reapertura, Capital Fitness entregó al H. Ayuntamiento de Manzanillo presuntos dictámenes fraudulentos sobre la seguridad estructural del gimnasio elaborados por peritos independientes al gobierno, también conocidos como DRO (director responsable de obra).



Una vez que los responsables del gimnasio entregaron al Gobierno municipal estos dictámenes, se levantó la clausura. El gimnasio fue reabierto el 9 de julio, es decir, un día después.



«Todos los establecimientos tienen la obligación de contratar a un DRO que están en el padrón del municipio registrados como peritos para llevar a cabo este tipo de peritajes. Ellos (los establecimientos) tienen que acudir con esos DRO’s para que estos vayan, les hagan la revisión y les emitan estas constancias de seguridad estructural», explicó la Alcaldesa esta mañana en entrevista radiofónica con Max Cortés.



«Yo lo que pido a la gente que no hagan trampa, que no contraten gente corrupta, porque por causa de esto ocurre lo que ocurrió (en el gimnasio), porque luego nos vienen y nos traen aquí que cumplen con todo y resulta que no y eso cobra vidas».



La Alcaldesa aseguró que el Reglamento de Edificaciones para el Municipio de Manzanillo permite la destitución y eliminación del padrón de aquellos DRO que emiten un dictamen favorable en una edificación que en realidad no cumple con la seguridad estructural.



«Tienen que ser no nada más eliminados de nuestra lista, sino que debe estar estipulado en la ley para que esa gente tenga una sanción ejemplar de tal manera que no vuelva a andar otorgando constancias de que algo cumple cuando no cumple», comentó.