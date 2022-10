Educación, fundamental para erradicar la discriminación y abusos del poder: integrantes del Consejo Nacional Africano en México

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para Abdoulaye Diop y Sounkarou Sane, integrantes del Consejo Nacional Africano en México, la educación es fundamental para erradicar la discriminación y abusos del poder en todos los países.

Diop, oriundo de Senegal, señaló que el mayor error que tienen los países es no educar sobre los continentes y ejemplificó que en México la educación no toca a fondo la cultura africana.

“Solo enseñan 3 o 4 continentes, Asia, África, América, pero no dicen cómo es el continente africano, la culpa la tienen los gobiernos de no dar educación y cuando salgan (egresen, estudiantes) tener mejor preparación y concepto de las personas”.

Refirió que en México se ha enfrentado a actos discriminatorios luego de que lo quisieran señalar como tratante de personas o no dejarlo entrar a algún lugar.

Sounkarou Sane, quien llegó a México en 2014, mencionó que si bien no califica como actos discriminatorios algunas burlas, sí como ignorancia.

“Para mi es ignorancia, las personas que no han viajado, no han conocido un país, mira como algo así, en ocasiones me tocan niños que me preguntan sobre mi color de piel, y les explico que mi color es porque soy africana”.

Añadió que en ocasiones es ignorancia de las personas que hacen discriminación porque no conocen el gran continente que es África.

Sane refirió que los propios mexicanos son discriminados en otros países.

En México viven 2 millones 600 africanos que representa el 2 por ciento del país; algunos no están registrados bajo un censo derivado a que migran hacia Estados Unidos