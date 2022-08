Educación Colima invita a denunciar a directivos o docentes que condicionen entrega de material educativo por cuotas escolares

*Ya pasó de moda exigir material escolar de marca, expone el titular de la dependencia, Adolfo Núñez.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Educación y Cultura (SEC) en Colima, Adolfo Núñez González, invitó a la sociedad a denunciar si algún directivo condiciona la entrega de materiales educativos a cambio de la cuota escolar.

“Si lo hace alguien, los invito a que lo denuncien (directivo o docente) ya que no puede ser”.

Mencionó que las cuotas son un acuerdo de la sociedad de padres y madres de familia de familia, y hasta el momento ningún comité ha sesionado, ya que lo harán en el primer mes, donde se nombrará a nuevos representantes.

“Si antes de terminar el ciclo escolar, tuvieron un acuerdo de continuar con esa cuota de padres de familia donde no intervengan docentes ni directivos; ellos acuerdan si así lo hacen y en qué se encauzará esa cuota, no es obligatoria, no se puede condicionar si no dan la cuota”.

YA PASÓ DE MODA EXIGIR MATERIAL ESCOLAR DE MARCA

Por otro lado, el funcionario estatal hizo un llamado a docentes escolares para que no exigían ningún tipo de marca en cuadernos, ni que los lleven forrados o con papel contact.

Añadió que eso ya “pasó de moda”, y se debe dejar a la libertad a padres y madres de familia la compra de material educativo, sin alguna marca exigida por docentes.

“Esa invitación se hace a docentes de evitar pedir plastificar y forrar de equis color los cuadernos, ya es obsoleta esa parte, vayamos a una cuestión más sana con la naturaleza”.