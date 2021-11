DRAMA FINANCIERO (La 4T se juega su credibilidad ante un sistema de complicidades).

TAREA PÚBLICA

Por: Carlos Orozco Galeana

La gobernadora Indira Vizcaíno anunció que en lo que va de su administración se ha erogado casi 400 millones de pesos en pagos salariales a la burocracia en general dando con ello una respuesta, si no cabal porque faltan los maestros por recibir los suyos, si satisfactoria pues considérese que estamos en el comienzo de una etapa nueva de gobierno y México sufre un burocratismo y un centralismo como pocas veces se había producido. Las gestiones de recursos no son fáciles, se retardan.

Mientras tanto, las auditorías hasta hoy efectuadas al gobierno saliente, siguen aportando desvíos considerables de recursos particularmente en la construcción del C5, al que solo se destinó poco más del 20 por ciento de los 500 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó para ejercerse. Es decir, lo que hay en ese manejo financiero es un cochinero que trasmite corrupción a gran escala.

Y luego hay otras cifras que evidencian más desvíos. Seguro Indira ha tenido que usar una calculadora para tener exactitud sobre esos recursos ¿desaparecidos? que no fueron dirigidos a los fines previstos. El pueblo bueno, sabio y aguantador se pregunta a qué se dedicó entonces el exgobernador IPS; lo que se aprecia es que hizo muy pocas cosas buenas a pesar de que su fuerte era la economía y las finanzas.

El martes pasado, en Manzanillo, Indira Vizcaíno ratificó su compromiso de estar informando constantemente de algunas situaciones sobre las finanzas quebrantadas, aunque aclaró que no aportará nombres de particulares ni empresas inmiscuidas “para no afectar el debido proceso” y se alegue luego que fueron violentados algunos derechos individuales de los probables afectados.

Indira dijo que “se quiere justicia y no venganza”, eso mismo exigimos los colimenses. Queremos que se investigue y se aclare cuál fue la magnitud del saqueo. Queremos que los responsables paguen por sus abusos y se les haga devolver lo sustraído. No pueden andar sueltos y gozando de la buena vida esos prevaricadores cuando un pueblo noble fue timado todos los días de un sexenio. El propio presidente sigue insistiendo en que los gobernadores no sean tapaderas de sus antecesores y hace bien en convocar a la justicia porque quizás algunos de los que llegaron al poder pudieran tener compromisos con los salientes, serían cómplices de las corruptelas, y entonces ahí saldría afectada la 4T y el desánimo sería fatal ante las elecciones del 2024.

¿Que si hay pruebas de esas barbaridades? Me parece que la respuesta es sí, puede deducirse tan solo por lo publicado que el quebranto fue planeado, recurrente, puntual, y que las órdenes fueron dadas por el titular del Ejecutivo estatal y acatadas por funcionarios inconscientes que tendrían que pagar, con cárcel si es necesario, por sus conductas ilegales. El que le agarra la pata a la vaca también tiene culpa.

Mención especial merece lo ocurrido en el sector salud, donde en el ejercicio 2021 el gobierno solo radicó 490 millones de pesos, quedando pendientes 100 millones. Además, hay allí adeudos fiscales, entre 2012 y 2020, de 630 millones de pesos ( Puede subir esta cifra a los mil millones) por conceptos de pago a proveedores, por juicios mercantiles, laudos y pagos de obligaciones derivadas a servicios personales. Y al cierre del ejercicio fiscal 2021 hay compromisos presupuestales por casi 500 millones de pesos (Diario de Colima).

¿Qué se desprende de tales desvíos? Que se afectaron los servicios de salud, que dejaron de comprarse medicamentos y otros productos para la atención primaria en hospitales y clínicas, que muchas personas vieron afectada su salud por no contar con los medicamentos o atención requeridas.

Cuando le echen un vistazo al sector educativo, los auditores se irán para atrás. Ahí también se cocieron habas. Hay un mundo de aviadores hasta internacionales que jamás dejaron de cobrar sus emolumentos dizque por becas, y hubo hasta un secretario de educación cuya hija estaba en Europa y recibía el pago de un salario no obstante que su centro de trabajo estaba en un lugar del oriente de la ciudad.

Se hallarán datos sobre el desvío del FONE, el fondo de aportaciones mediante el cual la Federación cubre el pago de nóminas correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas, y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. Los perjudicados fueron los maestros y sus familias por el retardo en sus pagos.

Y parémosle de contar, hay cientos o miles de huellas que explican el desorden y el saqueo de dinero de los colimenses, por lo que el compromiso del gobierno actual es inmenso. Por cierto, he notado la apatía de muchos ciudadanos que no creen en la aplicación de la justicia “porque todos en la política se tapan con la misma cobija” y porque el sistema está diseñado para que solo haya culpables de faltas menores y gocen de libertad los que se llevan siempre la tajada del león en los gobiernos.

Para hacer más delicada esa situación de desastre financiero, se prevé la posible contratación de un crédito a corto plazo por mil millones de pesos de acuerdo a una iniciativa de ley plasmada en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso local, misma que se encuentra en comisiones para su análisis y discusión (Diario de Colima).

Contar con esos recursos aliviaría problemas de “falta de liquidez temporal” y permitirá al gobierno local comenzar su trabajo sin las presiones que significan carecer de lo indispensable para hacer frente a sus responsabilidades como lo exigen las circunstancias. Ah, y también aumentaría la deuda que tiene cada colimense nomás al nacer.

Si la 4T va contra los saqueadores no solo de Colima sino de otros estados, aumentará su credibilidad y respirará tranquila en los episodios electorales siguientes, pero si el discurso justiciero resulta finalmente, que es de una broma, de a “mentis”, las consecuencias serían desastrosas para su poder. . . .