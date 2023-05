DOS FRENTES

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

La gobernadora “Bombón” Vizcaíno Silva abrió desde hace cinco años un primer frente en Manzanillo para hacerle la guerra sucia a su fraterna enemiga política Griselda Martínez Martínez, a quien no ha podido doblegar, pero tampoco ceja en su insano afán de marginarla de las decisiones partidistas en proceso de gestación de cara a los comicios del 2 de junio de 2024, y así allanarle el camino rumbo a la alcaldía porteña a su Burbuja Bayardo Cabrera.

En la misma tónica rijosa compulsiva que caracteriza su pleito familiar con su compañera costeña del Partido Movimiento de Recreación Nacional, “Bombón” ha roto lanzas con la aristocrática alcaldesa capitalina Elia Margarita Moreno González que llegó con el respaldo de los primos Peralta y de su marido, trío orquestador de la Coalición “Va por Colima” conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y que decidida está a contender por la reelección para seguir amparando un trienio más al grupo Peraltista enquistado en su administración.

Desde el cuartel Indirista acusaron que “los amanuenses de la alcaldesa de Colima pretenden adjudicar a la gobernadora Indira Vizcaíno el procedimiento administrativo y jurídico que se le sigue al Diputado Carlos Noriega, esposo de la edil de la capital colimota, argumentando que el juicio contra el legislador -emprendido para recuperar los cientos de millones de pesos desviados por éste como secretario de finanzas del gobierno anterior-, es una forma de presión política contra la presidente municipal”.

Para el amanuense porteño siempre al servicio del mejor postor, fiel a su estilo, se escuda en el anonimato para sentenciar que “la verdadera razón por la que los escribanos de Margarita Moreno de Noriega tiene que ver, en todo caso, con el crecimiento acelerado que viene alcanzando el nombre de Viridiana Valencia, Delegada Federal de Programas del Bienestar, que será la próxima alcaldesa de la capital, le pese a quien le pese y aunque hagan gestos los asustados y persistentes tinterillos a sueldo”, como él que disfruta doble sueldo.

Indira vs Griselda por Rosa María e Indira vs Elia Margarita por Viridiana, son dos peleas cuyos mejores rounds disfrutará el respetable público en los próximos meses. Si hay que pronosticar los resultados de ambas confrontaciones, no se ve cómo puedan salir airosas las Chicas Súper Poderosas. Bombón sabe que Griselda le seguirá resistiendo a pie firme todas sus embestidas, y que al final de la historia puede alzársele con la posición número uno de la fórmula morenista a senadores de la República.

Aun haciendo morder el polvo a la señora de Noriega García, su caída no les garantiza que Bellota salve la prueba de las urnas el domingo 2 de junio de 2024. Si Bombón no se tira a fondo para recuperar los cientos de millones de pesos que ella les achaca al exgobernador José Ignacio Peralta y a su ex secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, haberle robado al pueblo bueno de Colima, perderá capacidad para respaldar el sueño guajiro de la bellota cantante de ser la próxima alcaldesa de Colima sin reunir ni la gracia ni las otras cositas que demandan los muy electores colimenses.

Para el analista César Alejandro Guerrero Ramírez, “Indira está obsesionada en que la líder del club de amiguis, la Viri Valencia, sea quien despache en la vieja casona de Torres Quintero 55, por ello están orquestando una campaña de desprestigio con los cuatroteístas aduladores en contra de Margarita con la lógica de lo que no mancha tizna, solo que, Bellota no prende por más tarjetas del bienestar y becas que entrega todos los días, y es que bien dicen: tonto es quien piensa que el pueblo es tonto”. .

Se dice que…

Le asiste la razón y le cabe todo el derecho a César Alejandro al afirmar que “la inmensa mayoría de los colimenses deseamos que caiga todo el peso de la ley sobre los funcionarios corruptos que saquearon sin el menor recato la hacienda estatal, es el caso de Nacho Peralta y Carlos Noriega, nada nos daría más gusto que les pongan su pijama de rayas y sean los nuevos inquilinos del viejo edificio por los rumbos de la Estancia”. ¡Amén!

