DIVORCIO EN PUERTA

AL DESNUDO

Edgar Rodríguez.

Ante la mera idea de que el encubridor que cobra como diputado local, Armando Reyna Magaña, pudiera llegar a gobernarlos el próximo trienio 2024-2027, importantes agro productores y empresarios de Tecomán le han expresado al padrino político de aquel, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, su total rechazo a tan descabellado idea, proponiéndole en su lugar a uno de los suyos, el ex alcalde de Tecomán Óscar Ávalos Verdugo, quien pudiera ser la solución morenista para dejar fuera de la jugada al ex priista ex funcionario estatal en el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, Reyna Magaña; y a la mujer que el alcalde Elías Antonio Lozano Ochoa pretende imponer como sucesora.

Ávalos Verdugo ha acumulado suficientes agravios para divorciarse de su todavía Partido Revolucionario Institucional que, según se queja, no lo respaldó como debiera cuando participó de candidato a diputado por el Segundo Distrito Electoral Federal en los comicios 2021, y les jugó chueco a él y a los priistas de Tecomán al darle a Elías Antonio vía libre a su reelección, dejándolos colgados de la brocha al no concluir como debió haberlo hecho en tiempo y forma, la impugnación de su amañando triunfo ante el Tribunal Electoral de la Federación.

Óscar se siente ninguneado por el dirigente estatal del PRI, Arnoldo Ochoa González, e ignorado por la alcaldesa priista Elia Margarita Moreno González, Colima; y Esther Gutiérrez, Villa de Álvarez, quienes, según su dicho, ni a sus primeros informes de gobierno lo invitaron. Mención aparte merece la marcada preferencia que el viejo mando estatal priista le profesa al impresentable hermano del ex alcalde de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, de nombre Rigoberto, conocido en el bajo mundo como el R2, y quien se ve ya como candidato del PRI a la presidencia municipal de Tecomán 2024-2027.

El maltrato al que la jerarquía política ha tenido sometido a quien hizo su mejor esfuerzo en la contienda electoral inmediata anterior, Óscar Ávalos Verdugo, lo ha llevado a buscar acogida con sus amigos dueños de la franquicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el estado, Arnoldo e Indira Vizcaíno Silva.

La participación de Óscar Ávalos Verdugo en la comida psicoterapéutica del miércoles 25 de enero de 2023 en el Módulo Empresarial de la Feria de Colima no fue meramente presencial, sino totalmente proactiva, pues se sabe que fue él quien convenció a la Subgerente Regional de Banca Afirme, “Institución de Banca Múltiple Afirme Grupo Financiero”, Gloria Esthela Figueroa Martínez, a que pronunciara el primero de los tres discursos que les vertieron a los cautivos asistentes al evento. El segundo estuvo a cargo de uno de los fundadores del grupúsculo de chambistas “Experiencia y Sabiduría”, Francisco Hueso Alcaraz; el tercero, fue el de la dizque estresada Indira Vizcaíno Silva.

Despreciado por los dueños del PRI en el estado y querido de los de MORENA, Óscar Ávalos Verdugo tiene altas posibilidades de ser investido candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a presidente municipal de Tecomán a definirse en las urnas el domingo 2 de junio de 2024, para dejar a Armando Reyna y a las mujeres de Elías Antonio, como el chinito, nomás mirando.

Se dice que…

*Al viejo pastor del rebaño tricolor, Arnoldo Ochoa González, se le siguen descarriado las ovejas. Para las elecciones del domingo 6 de junio de 2021 se le fueron, entre otras, Federico Rangel Lozano, José Manuel Romero Cuello, Martin Flores Castañeda y Francisco Ánzar Herrera. De cara al domingo 2 de junio de 2024, ya se le peló el diputado local villano José de Jesús Dueñas García.

*Claro, puntual y completo diagnóstico político del municipio porteño y del estado en su conjunto, le hizo la Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Martha María Zepeda Del Toro, a la Secretaria General del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Minerva Citlalli Hernández Mora, en su reciente visita a la ciudad de Manzanillo. Lo que dijo Martha María y como lo dijo, no tiene desperdicio.