Disminuye la realización de Testamentos en Colima

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A pesar del Covid ha habido una disminución considerable en la realización de Testamentos, dio a conocer el presidente del Colegio de Notarios del estado de Colima, Carlos de la Madrid Guedea.

“No sé si tenga que ver el miedo de la gente a salir o de plano sea una decidía por completo por la pandemia, pero en realidad hay una disminución en Colima en el otorgamiento de Testamentos en estos momentos de pandemia”.

Él también Notario público titular de la Notaria 3 de Colima, agregó que se tienen actualmente poca citas, además que la gente comienza a acudir a mediados o finales de septiembre u octubre, cuando está por terminarse el Mes del Testamento.

Adelantó que en el estado 26 notarias en tres demarcaciones para poder sacar el Testamento.

La de Manzanillo que solo comprende el municipio de Manzanillo en donde hay 7 notarías.

Tecomán que comprende los municipios de Tecomán y Armería donde hay cinco notarias.

La demarcación de Colima que comprende los municipios restantes es decir Colima, Cuauhtémoc, Comala, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán donde hay 14 notaríass.

TESTAMENTO ES REVOCABLE

De la Madrid Guedea explicó que el Testamento es por naturaleza revocable.

“La gente piensa que se ata de manos cuando hace un Testamento y que después cambian las situaciones o circunstancias y que ya no puede modificarlo, pero no, el testamento es perfectamente modificable y no necesariamente con el notario con quien lo otorgó, sino que el testamento lo pueden modificar por cualquier notario y las veces que quiera durante su vida”.