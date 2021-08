Disminuye la Fe en Armería por la imagen del señor de Rancho de Villa: Martín Padilla

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- El señor de la expiración o conocido desde hace muchos años también como el señor del Rancho de Villa es una imagen religiosa que tradicionalmente llega a este municipio en estos meses para ser llevada a parcelas, domicilios o capillas.

En un principio eran muchas familias y visitantes que le rodeaban para pedir por un buen ciclo de lluvias, pero este año el número de fieles se redujo considerablemente.

Martin Padilla Govea es el encargado de recibir y «pasear» al señor del Rancho de Villa quien señala que desde los ocho o diez años de edad comenzó con devoción a seguir la imagen cuando la llevaban para las huertas, “estamos hablando de más de 40 años y desde hace 12 años aproximadamente estoy responsable de cuando llega y estarla llevando a los ranchos, a las capillas con personas que lo quieren”.

Aclara que cuando inició la pandemia el año pasado no se permitió que la imagen llegara a Armería, este 2021 sí, aunque con algunas restricciones de lugar y con ciertas medidas de seguridad en cuanto a protocolos de sanidad.

No obstante, los fieles no están tan perceptivos “Sí ha bajado, en varias partes me lo rechazaron no sé si por la pandemia”.

Admite Martin Padilla que por tradición la gente pedía un buen temporal y en estos momentos de incertidumbre es cuando más se debe de recibir la imagen “A mí me avisaban un mes de anticipación y esta vez faltando ocho días me avisaron y dije que sí, visité capillas y en el Sagrado Corazón no lo quisieron”, lamentó.