Directivos del Cereso no son la principal línea de investigación de la Fiscalía

*La FGE contradice lo dicho por el Secretario de Seguridad Pública * Es probable que haya más armas al interior del penal

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima los directivos del Centro de Reinserción Social (Cereso) no son la principal línea de investigación en el caso del enfrentamiento ocurrido al interior del penal el pasado martes, en el que murieron nueve internos y siete lesionados.

Tras cuestionar sobre si hay alguna línea contra directivos del penal por negligencia u omisión el director general de Procedimientos Penales, Raúl Ramírez Flores indicó que existe una carpeta de investigación contra cualquier persona.

“No especifiqué a directivos o alguien más, es abierta a cualquier persona”.

SE CONTRADICE CON LO DICHO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD

Por otro lado, luego de que el Secretario de Seguridad en Colima, Manuel Llerandi Ruiz, el pasado martes relatara que el enfrentamiento había sido entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo local Los Mezcales, el Fiscal general, Bryant García Ramírez dijo desconocer la participación y existencia del cartel local Los Mezcales.

“Nosotros tenemos identificado que esa riña se originó entre dos cédulas del cartel Jalisco, no tenemos conocimiento de un cartel local; se dio entre dos grupos del CJNG”.

Indicó que las investigaciones han permitido contar con indicios de la participación de al menos un imputado por los homicidios, pudiendo haber más responsables.

“A este probable imputado que se tiene plenamente identificado y que es una persona que se encuentra con vida, siendo otro interno de este Cereso y esta persona habría disparado contra alguno o algunos fallecidos”.

FISCALÍA NO TIENE PAQUETES LANZADOS ANTERIORMENTE AL CERESO



Por otro lado, tras la declaración del Secretario de Seguridad en Colima, Manuel Llerandi Ruiz, que exponía que se lanzaban paquetes al interior del Cereso, y que la Fiscalía los tiene, el titular de la Policía Investigadora, Fernando Vega, aclaró que no se les ha entregado ninguno de estos presuntos objetos ni datos de cuándo o cómo se lanzaron.

“Se ha solicitado al Centro de Reinserción Social (Cereso) que nos pongan a disposición todos los objetos asegurados por parte de ello con el Informe Policial Homologado donde nos describan las circunstancias que fueron encontradas al interior y cuando fueron localizados, estamos en ese proceso donde nos describan esta información”.

Y reiteró: “Hasta el momento no tengo reporte que me hayan remitido algo así”.

PODRÍA HABER MÁS ARMAS AL INTERIOR DEL CERESO

Dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía se establece que se analizan casquillos y ojivas, y han determinado que son más de un calibre, además que sólo se ha asegurado solo una pistola calibre 380.

De esta manera se presume que existe la posibilidad de que al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso), pudiera existir armas.

“No se puede establecer en este momento con certeza si los fallecidos y heridos por arma de fuego fueron atacados por un arma o varias, todavía se están efectuando pruebas de balística para determinar los calibres y si hay o no correspondencia con el arma asegurada”.

De acuerdo a la información proporcionada por la FGE aún se están realizando las pruebas a la evidencia encontrada y podría ser hasta el día lunes cuando se pueda ampliar un poco más la información.