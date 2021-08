Diputada local del PT da positivo en examen Covid

*La diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia coordinadora parlamentaria del PT y secretaria de la mesa directiva del Congreso confirmó haber sido contagiada de Covid.*Estuvo presente en la comparecencia del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y titular de Planeación y Finanzas, el lunes pasado.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La diputada Local Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, Coordinadora Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) y secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado, confirmó haber dado positivo a Covid-19 y anunció que se mantendrá en cuarentena y asilada durante los próximos días.

A través de las redes sociales y de su página de Facebook, la propia legisladora petista confirmó haberse contagiado de Covid-19.

En su muro de Facebook escribió: “buenas tardes espero se encuentren muy bien todas y todos. Comentarles que ante la presencia de síntomas me practiqué la prueba para detectar el #Covid-19, misma que resultó POSITIVA”.

La legisladora agregó que ante este resultado Positivo de Covid se mantendrá aislada y en cuarentena en su hogar.

“Estaré atendiendo mis labores legislativas en la medida de mis posibilidades. Me encuentro muy estable sin dificultad respiratoria, sin dolor de cabeza o garganta, aunque sí con fiebre muy alta que va y viene y un poco de gripa.

“Agradezco de antemano sus comentarios positivos y muestras de afecto y pedir una disculpa ya que no estaré atendiendo las redes sociales algunos días por lo que no me será posible contestarles a cada una y uno como es mi costumbre.

“He pasado varias experiencias médicas y esta no me va a vencer. Positiva soy y estoy. Doy gracias también por la enfermedad ya que esta me hace valorar aún más la Salud. Cuídense, no bajen la guardia”.

Es de mencionar que la legisladora petista estuvo presente el pasado lunes, en su calidad de Secretaria de la Mesa Directiva, durante la sesión del Congreso del Estado, en la que comparecieron el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, de la titular de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, Mariana Nieto, y del ex titular de la dependencia Carlos Arturo Noriega García.

Se dio a conocer oficialmente, que con la finalidad de proteger y garantizar la salud de los trabajadores y diputados ante el aumento de contagios por Covid-19, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Colima acordó “suspender y posponer la sesión ordinaria” que se tenía contemplado realizar este jueves.

Dicha sesión fue pospuesta para el próximo martes, según se oficializó.